Tânără ironizează șoferii care semnalizează la giratoriu

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Pe TikTok, o tânără a declanșat o dezbatere aprinsă după ce a ironizat comportamentul unor șoferi care semnalizează la intrarea în sensul giratoriu. Cunoscută sub numele Jinxy, ea a postat un videoclip în care le reproșează șoferilor că păstrează semnalizarea stânga chiar și atunci când părăsesc intersecția, fără să îi anunțe pe ceilalți participanți la trafic că urmează să iasă. „Știm că intri în sens. Așa-i drumul. E un sens în mijlocul drumului. Și dacă totuși insiști să ne anunți că te învârți în cerc, semnalizează naibii când ieși, că tu ieși cu stânga pusă. Asta e una dintre cele mai mari frustrări ale mele în trafic. Nu înțeleg oamenii care semnalizează stânga în sens”, a spus Jinxy în videoclip.

Comunitatea auto a reacționat cu tabere clare

Videoclipul a adunat peste 700 de comentarii, iar reacțiile au fost extrem de polarizate. Unele persoane au susținut ideea tinerei, considerând că semnalizarea stânga în sensul giratoriu este inutilă și chiar periculoasă. Alții, însă, au susținut că această practică este esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic. „Doamnă, pentru siguranța mea și pentru siguranța dumneavoastră, eu semnalizez și intrarea, și ieșirea!” a scris o utilizatoare. Alții au invocat regulile învățate la școala de șoferi, spunând că semnalizarea înainte de intrarea în sens și apoi la jumătatea sensului este obligatorie. Un comentator a făcut o distincție clară între semnalizarea obligatorie și cea utilă: „Semnalizarea dreapta la părăsirea sensului giratoriu este obligatorie. Semnalizarea stânga se face la schimbarea benzilor de circulație. Dar șoferii cu vechime știu cât de mult ajută și semnalizarea stânga pentru cei care vor să intre în sens.”

În același timp, nu toți au fost de acord cu mesajul tinerei. Câteva persoane au ironizat și au insultat-o, spunând că femeile nu ar trebui să dea sfaturi despre condus. „Au ajuns femeile să dea sfaturi despre condus. Hai la bucătărie, ușurel”, a comentat un utilizator. Alții au susținut că semnalizarea este necesară pentru a evita confuzia. „Semnalizăm ca să te miri tu, că acum, sincer, dacă nu se mai semnaliza, tu nu te mai mirai”, a spus un alt utilizator. Un comentator a făcut referire la sensurile giratorii mici din Buzău, spunând: „Fata mea… aberezi! Îți arăt în Buzău poate zece sensuri giratorii care au fix un metru diametru.”

Dezbaterile nu se opresc, iar regulile rămân în discuție

Deși Poliția Română a oferit explicații clare privind semnalizarea în sensul giratoriu, dezbaterea a luat proporții mari. Mulți șoferi susțin că semnalizarea stânga în sens este utilă, mai ales în intersecțiile mai mici, unde este mai greu de văzut dacă un automobil intenționează să iasă. Alții, însă, consideră că această practică este inutilă și poate duce la confuzie. Cei care au reacționat pe TikTok spun că semnalizarea în sensul giratoriu este o problemă care nu are un răspuns clar, iar regulile sunt adesea interpretate în moduri diferite. Dezbaterile nu se opresc, iar taberele dintre șoferii care susțin semnalizarea și cei care o consideră inutilă rămân clare.

În final, mesajul tinerei a stârnit o reacție puternică, iar discuțiile nu se opresc. Cei care susțin că semnalizarea stânga în sens este inutilă spun că șoferii ar trebui să se bazeze pe regulile învățate la școală de șoferi. Alții, însă, consideră că practica este utilă pentru siguranța tuturor. Cine are dreptate? Răspunsul pare să fie în reguli, dar și în modul în care fiecare șofer interpretează acestea în realitate.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (73) →