În România, prețul motorinei a coborât la 10,81 lei/l după două ieftiniri

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Șoferii români încep să simtă efectele scăderii prețurilor la motorină, o veste care, în contextul actual, este cu atât mai valoroasă cu cât prețurile au rămas la un nivel ridicat în ultimele luni. În stațiile Petrom, prețul a trecut de la 10,91 lei/l la 10,81 lei/l, după două ieftiniri de câte 5 bani/l, un pas semnificativ pentru cei care tranzită pe distanțe mari, dar și un semnal clar că piețele internaționale se îndreaptă spre o stabilizare.

Scăderi în piețele globale, dar cu întârziere în România

Deși prețurile motorinei se reduc în România, această evoluție nu este imediată. Cotațiile internaționale ale motorinei, care influențează direct prețurile la pompă, au înregistrat o scădere semnificativă, în special în cotațiile futures, unde prețurile au trecut sub 1.300 dolari/tonă, ajungând chiar la 1.242 dolari/tonă la miezul zilei. Cotațiile spot au urmat același trend, ajungând la 1.314 dolari/tonă, cele mai mici valori de la începutul lunii septembrie, conform unui studiu realizat de grupul de consultanță ucrainean A-95.

În ultimele săptămâni, cotațiile futures ale motorinei s-au redus cu 123 dolari/tonă, în timp ce prețul spot a scăzut cu 32 dolari/tonă. De la începutul lunii noiembrie, reducerea a atins 167 dolari/tonă pentru cotațiile futures, respectiv 99 dolari/tonă pentru cele spot. Această tendință este legată direct de evoluția prețurilor țițeiului, care, la rândul lor, au cunoscut o scădere bruscă după anunțul președintelui SUA Donald Trump privind lipsa necesității de acțiuni militare împotriva Iranului. Acest lucru a atenuat temerile legate de o întrerupere prelungită a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu.

Contractele futures Brent au scăzut la 90 dolari/baril, cu 8,3 dolari/baril mai puțin față de sfârșitul săptămânii trecute, iar cele WTI au ajuns la 84,6 dolari/baril, în scădere cu 6,2 dolari/baril. Aceste date sugerează o tendință de stabilizare, dar și o posibilitate ca prețurile la pompă să continue să scadă în următoarele săptămâni, în special dacă cotațiile internaționale rămân în această direcție.

Un moment de relaxare pentru șoferi, dar nu un final

Pentru moment, reducerea de la 10,91 la 10,81 lei/l este un moment de relaxare pentru cei care depind de motorină, dar nu înseamnă că prețurile vor rămâne la acest nivel. Din surse din sector, se spune că scăderile cotațiilor internaționale se transferă în prețurile la pompă cu o anumită întârziere, ceea ce poate sugera că urmează și alte ieftiniri. Într-un context economic incert, această scădere este considerată o oportunitate de a economisi, însă nu o soluție pe termen lung. Cei care monitorizează piețele spun că orice modificare majoră la nivel global se reflectă în mod inevitabil și la nivel local.

T. Lupu