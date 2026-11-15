32 de milioane de lei pentru luminițe de Crăciun fără licitație

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Primăria Sectorului 3 din București a aprobat un acord-cadru în valoare de 32 de milioane de lei pentru iluminatul festiv de Crăciun și Revelion din următorii trei ani. Contractul a fost atribuit direct, fără licitație, unei societăți din subordinea administrației locale. Primarul Robert Negoiță susține că suma reprezintă o valoare maximă, iar cheltuielile pentru acest an vor fi mult mai mici. Edilul afirmă că locuitorii sectorului solicită în fiecare an instalarea decorațiunilor de sărbători, iar acordul-cadru a fost aprobat de Consiliul Local Sector 3 săptămâna trecută, vizează sezoanele festive 2026–2027, 2027–2028 și 2028–2029.

Primarul a explicat că cetățenii îi cer să păstreze iluminatul festiv, motiv pentru care a fost aprobat acordul-cadru.

Cheltuielile pentru Crăciun: de la 32 de milioane de lei la câteva milioane

Întrebat despre valoarea acordului, Robert Negoiță a explicat că administrația nu este obligată să cheltuiască întreaga sumă aprobată. Pentru iluminatul festiv din acest an a fost transmisă o comandă de aproximativ patru sau cinci milioane de lei. „De principiu, experiența de viață ne-a învățat: „Domnule, aprobă-l să fie”, dar nu am dat nicio comandă anul ăsta. Noi avem comandă, dacă nu mă înșel, de patru sau cinci milioane de lei, atât pentru anul ăsta”, a declarat primarul. El a justificat cheltuielile prin faptul că locuitorii Sectorului 3 își doresc iluminat festiv în perioada sărbătorilor de iarnă, iar administrația încearcă să adapteze amenajările la bugetul disponibil. Întrebat despre valoarea acordului, în cadrul emisiunii În fața ta, de la Digi24, Robert Negoiță a explicat că administrația nu este obligată să cheltuiască întreaga sumă aprobată.

Costurile detaliate pentru decorațiuni luminoase

Anexa acordului-cadru include mai multe tipuri de ornamente luminoase, cu prețuri calculate pe bucată, fără TVA și cu montaj inclus. Printre cele mai costisitoare decorațiuni se numără: Brad luminos: 188.100 de lei; Con luminos 3D: 169.950 de lei; Caleașcă cu cai: 161.700 de lei; Gramofon cu arcadă de note muzicale: 110.000 de lei; 200 de motive decorative „I S3”: 1,3 milioane de lei. Prețurile includ serviciile de transport, instalare, mentenanță, demontare și depozitare, nu doar valoarea ornamentelor. Noul acord-cadru vine după închiderea anticipată a contractului anterior pentru iluminatul public și festiv, încheiat în 2025, în valoare de aproximativ 25,4 milioane de lei, cu TVA, cu societatea Internet și Tehnologie S3 SRL.

Relația cu Primăria Capitalei și investițiile viitoare

Robert Negoiță a susținut că relația cu Primăria Capitalei s-a îmbunătățit după plecarea lui Nicușor Dan și venirea lui Ciprian Ciucu la conducerea instituției. Edilul afirmă că mai multe proiecte au fost deblocate în urma schimbării conducerii și vorbește despre o comunicare mai bună între cele două administrații. Întrebat despre cel mai mare proiect de investiții pregătit în Sectorul 3, Negoiță a indicat Hala Laminor, un proiect major care se află în dezvoltare și care ar putea aduce beneficii economice semnificative pentru zonă.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (31) →