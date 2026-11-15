Virgil Popescu avertizează că sistemul centralizat de energie poate crește importurile și prețurile

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Într-o declarație puternică și clară, europarlamentarul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a avertizat asupra riscurilor pe care le poate aduce sistemul centralizat de achiziție a energiei în România. El subliniază că, deși acest sistem poate părea o soluție eficientă, dacă nu este reglementat cu grijă, poate duce la creșterea semnificativă a importurilor și, implicit, a prețurilor. Popescu a subliniat că, într-o criză, întotdeauna există persoane care vor încerca să profite din situația creată, adică să speculeze. Acest mesaj vine într-un moment crucial pentru România, unde energia este un subiect sensibil și de mare importanță pentru popor.

Un sistem centralizat, dar cu riscuri

Virgil Popescu a explicat clar că sistemul centralizat de achiziție a energiei a fost introdus în România în 2022. El a subliniat, totuși, că dacă nu există suficientă energie pe piață, iar toată energia disponibilă este scoasă din circuit și introdusă în acest sistem, se creează imediat o lipsă de energie. Astfel, România va trebui să importe mult mai mult decât în prezent, ceea ce va duce la o creștere semnificativă a prețurilor la energie. Această situație nu doar că va afecta bugetul statului, dar va pune presiune directă asupra cetățenilor, care vor fi nevoiți să plătească rate de energie mult mai mari.

Cine are de câștigat din acest sistem?

Popescu a evidențiat faptul că cei care ar putea profita cel mai mult din acest sistem sunt traderii, adică firmele care aduc energie din import. El a atras atenția asupra faptului că, dacă sistemul nu este reglementat, acești actori pot obține profituri excepționale prin speculații. În acest context, Popescu a cerut guvernului să ia măsuri pentru a evita această situație. El a sugerat că ar trebui să se ia măsuri pentru a limita profiturile excesive ale acestor firme, astfel încât să nu se creeze un monopoliu sau o situație în care cetățenii să fie expuși la prețuri inacceptabile.

Un semnal de alarmă pentru guvern

Virgil Popescu a subliniat că, în ciuda potențialului sistemului centralizat de a oferi stabilitate și eficiență, este esențial ca acesta să fie implementat cu grijă, iar guvernul să fie atent la riscurile pe care le poate aduce. El a cerut colegilor săi din Guvern să înțeleagă că acest sistem nu trebuie lăsat „la liber”, ci să fie reglementat cu rigoare. Popescu a insistat asupra faptului că, într-o criză, oamenii vor încerca să profite de orice situație, iar în contextul energiei, acest lucru poate duce la consecințe economice devastatoare pentru poporul român. Mesajul său vine ca un semnal de alarmă, dar și ca un apel clar că guvernul trebuie să ia măsuri pentru a proteja cetățenii.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (29) →