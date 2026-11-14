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Premii de 4.500 de euro și mașini reale pentru cei mai buni designuri iCAUR

T. Lupu noiembrie 14, 2026
Premii de 4.500 de euro și mașini reale pentru cei mai buni designuri iCAUR

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iCAUR România a lansat un concurs care schimbă regulile: nu trebuie să fii designer auto pentru a-ți imagina cum ar arăta o mașină în stilul tău. Proiectul iCAUR V27 Design Contest se adresează tuturor pasionaților de creativitate, indiferent de experiență, oferind șansa să transforme o idee în realitate. Premiile sunt clare: un fond de 4.500 de euro, iar două dintre cele mai bune proiecte vor fi aplicate pe automobile reale. O mașină care ar putea să fie tăia așa cum ți-ai imagina tu – cu sau fără ajutorul inteligenței artificiale.

De la o idee la un automobil real: cum funcționează concursul?

iCAUR V27 Design Contest este o invitație la o lume în care imaginea poate deveni concretă. Participanții trebuie să personalizeze vizual modelul V27, aplicând o grafică originală de colantare pe exteriorul automobilului și alegând cel puțin un accesoriu din kitul oficial de concurs. Accesoriile sunt deja incluse, astfel că nu trebuie să le construiți din zero, doar să le personalizați prin culori sau elemente grafice aplicate prin colantare. Cine vrea poate desena, crea cu AI sau folosi orice altă metodă de exprimare artistică. Poți folosi desenul, ilustrația, modelarea 3D sau alte metode clasice de realizare a unui proiect vizual.

Concursul are două categorii: Human Designed, pentru cei care creează fără inteligență artificială și AI Designed, pentru cei care folosesc AI parțial sau integral. Cele două categorii au premii separate, iar proiectele clasate pe primul loc în fiecare categorie vor fi aplicate pe două automobile reale. Astfel, în luna decembrie, publicul va avea ocazia să admire două interpretări ale aceluiași model, realizate prin abordări creative diferite. Este o șansă unică de a vedea cum poate arăta un V27, nu doar într-un mod standard, ci într-un mod personalizat, unic, care reflectă imaginația celui care l-a creat.

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Un concurs pentru toți: de la minimalist la total neașteptat

Designul poate fi minimalist, cu linii simple și culori discrete, sau poate merge pe o grafică inspirată de natură, călătorii sau stiluri vizuale neașteptate. Cei care participă pot imagina o mașină pregătită pentru escapade la munte, unul inspirat de viața urbană sau un automobil cu o identitate vizuală complet neașteptată. Ceea ce contează este ca grafica și accesoriul ales să facă parte din aceeași propunere creativă, integrându-se firesc în proiect.

iCAUR V27 Design Contest este o invitație la un concurs deschis tuturor, unde fiecare idee, indiferent de complexitate, are șansa să fie recunoscută. Este o competiție în care creativitatea nu are limite, iar premiile nu sunt doar bănești, ci și o oportunitate unică de a vedea proiectul tău transformat în realitate.

Concursul iCAUR V27 Design Contest nu este doar o oportunitate de a câștiga bani, ci și o provocare pentru toți cei care cred că designul poate transforma un model standard într-o lucrare de artă. Cine are o idee, o șansă. Cine are talent, o mașină reală.

T. Lupu

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Despre autor

T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii.

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