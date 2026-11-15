Cum se creează panică în Europa cu un șantier întârziat pe un aeroport mic din Grecia

Aeroportul din Chios se închide patru luni la cererea unui constructor întârziat ani de zile, iar presa britanică a transformat șantierul în panică europeană.

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Un tabloid britanic a anunțat că un „aeroport european” se închide „de mâine”, cu toate zborurile anulate „până anul viitor”. Aeroportul e cel de pe insula grecească Chios, are o singură pistă, iar turiștii englezi nici nu ajung acolo direct. Ce nu scrie în titlu e cauza reală: nu o modernizare oarecare, ci un șantier care trebuia predat în august 2024 și care, la aproape cinci ani de la semnarea contractului, e făcut doar în proporție de 45%.

Titlul care ascunde numele aeroportului

Pe 14 noiembrie, The Sun a publicat știrea sub titlul „European airport to close TOMORROW with all flights cancelled until next year” (în traducere, „Un aeroport european se închide MÂINE, cu toate zborurile anulate până anul viitor”). Numele aeroportului nu apare. Nici țara. Cine are bilet spre Spania, Italia sau Grecia înțelege că poate fi chiar aeroportul lui și dă clic. Abia în text află că e vorba de Chios, o insulă cu circa 50.000 de locuitori, la câțiva kilometri de coasta Turciei.

„Până anul viitor” sună ca o închidere de peste un an. În realitate, pista se închide în seara de 15 noiembrie 2026 și se redeschide pe 15 martie 2027. Patru luni, în extrasezon. Chiar articolul britanic recunoaște, mai jos, că vizitatorii din Marea Britanie ajung pe insulă doar cu escală la Atena sau la Salonic.

Ce nu scrie presa britanică: un contract întârziat ani de zile

Contractul pentru prelungirea pistei a fost semnat în decembrie 2021 cu firma grecească ΘΕΜΕΛΗ S.A. (Themeli), pentru 15,2 milioane de euro fără TVA și un termen de 32 de luni. În iulie 2024, cu o lună înainte de termen, constructorul a cerut încă 30 de luni și a primit 28. Noul termen: 29 decembrie 2026. Între timp, statul grec a mai aprobat un contract suplimentar de 4 milioane de euro și o primă de 700.000 de euro pentru terminare mai rapidă. Rezultatul, după toți acești bani: șantierul e la 45%.

Închiderea de patru luni nu e o idee a autorităților. Firma a cerut 120 de zile cu aeroportul închis, iar Ministerul Infrastructurii și Autoritatea Aviației Civile din Grecia au acceptat. Studiul inițial, din 2019, prevedea doar 15-20 de zile de închidere, împărțite pe două ierni. Mai târziu s-a vorbit de 52 de zile, începând din 15 ianuarie, ca oamenii să poată călători de sărbători. Varianta finală le depășește pe amândouă și începe chiar înainte de Crăciun.

Pista ar putea ieși mai scurtă decât era

Inginerul constructor Stelios Mendonis spune că pe șantier lucrează doar doi ingineri locali, fără un șef de șantier sprijinit de specialiști, și că lucrarea, în mare parte terasamente, s-ar putea face în jumătate din timp dacă ar fi organizată cum trebuie. Extinderea a fost începută și apoi oprită, iar echipele s-au întors să refacă vechea pistă.

Lista lucrărilor anunțată de Ministerul Infrastructurii pe 6 noiembrie nu mai cuprinde ridicarea pistei, prevăzută în proiectul inițial. Presa locală calculează că în martie insula ar putea avea o pistă de aproximativ 1.300 de metri, mai scurtă decât cea de 1.511 metri care exista înainte de lucrări. Prelungirea promisă, până la 1.799 de metri, ar veni abia după alte luni de așteptare, cât se tasează pământul adus sub pistă. Iar un reprezentant al firmei a recunoscut în consiliul local că lucrările nu vor fi gata nici pe 15 martie, doar că pista va fi predată pentru zboruri.

Cine plătește

„Chios, ca insulă de graniță aflată la 5 mile de Turcia, depinde de legătura aeriană cu capitala.” — Pantelis Legatos, președintele Camerei de Comerț din Chios

În aceeași perioadă a anului trecut, prin aeroport au trecut aproximativ 90.000 de pasageri. De acum, singura cale spre Atena e feribotul: circa șapte ore de mers, față de un zbor de 50 de minute. Pentru bolnavii care se tratează în capitală, pentru studenți și pentru comercianți, asta înseamnă bani și zile pierdute. Consiliul local a votat în unanimitate împotriva calendarului, magazinele au tras obloanele în semn de protest, iar autoritățile locale vorbesc de o „strangulare economică”. Cererea insulei ca anunțul oficial de închidere să fie retras a fost respinsă.

De ce se vinde panica la Londra

Marea Britanie e cea mai mare piață turistică a Greciei: 5,4 milioane de sosiri cu avionul în 2025, înaintea Germaniei. Un titlu cu „aeroport european închis” și „zboruri anulate” atinge milioane de englezi care au vacanțe plătite sau plănuite în sudul Europei. Pentru un tabloid care trăiește din clicuri, frica de a-ți pierde concediul e marfă sigură.

Copia articolului, preluată de alte site-uri cu trimitere la The Sun, e înconjurată de oferte pentru vacanțe fără avion, chiar în Marea Britanie: campinguri de iarnă de la 8 lire de persoană și sejururi de Crăciun la Butlin’s de la 10 lire. The Sun are de ani buni propria platformă de oferte de vacanță pentru cititori. Ce rămâne în mintea cititorului e simplu: Europa e haos, mai bine stai acasă.

Nimic din toate acestea nu e o minciună spusă direct. E o tehnică mai eficientă: fapte adevărate, puse în ordinea care sperie, fără numele locului și fără cauza reală. O problemă de administrație grecească, cu un constructor întârziat și un minister care îi aprobă cererile una după alta, a ajuns la cititorul englez drept „haos” în Europa. Cei care plătesc cu adevărat, oamenii de pe Chios, nu apar în titlu.

Ce trebuie să știe românii

Pentru zborurile spre Atena, Salonic, Creta, Rodos sau celelalte insule grecești nu se schimbă nimic. Închiderea privește doar aeroportul din Chios, între 15 noiembrie 2026 și 15 martie 2027. Cine are bilet spre insulă primește de la Aegean, Olympic Air sau Sky Express schimbarea gratuită a rezervării sau banii înapoi. Pe insulă se poate ajunge cu feribotul, inclusiv din portul turcesc Çeşme, iar zborurile de urgență, transportul medical și salvarea continuă cu elicopterul.

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (131) →