AI la teme: testul care arată dacă elevul a învățat

G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Un eseu fără greșeli nu mai dovedește că elevul a învățat, dacă a fost scris cu ajutorul inteligenței artificiale. Ghidul gratuit Navigator AI, lansat la Cluj-Napoca, propune un test simplu: pot explica singur ce a predat? Profesorilor le sugerează să înlocuiască întrebarea „ai folosit AI?” cu întrebări despre felul în care a fost făcută tema.

Un eseu perfect, dar lipsit de înțelegere

Scenariul de mai jos este imaginar, dar pornește de la situații descrise de autorii ghidului Navigator AI. Andrei este în clasa a VII-a și predă un eseu despre o poezie studiată la ora de română. Textul e curat, bine structurat, fără greșeli de ortografie. Profesoara îl citește și îl roagă pe Andrei să-i explice o frază din propria lucrare. Andrei ezită. Dar nu pentru că a copiat de la un coleg. A cerut, în schimb, ajutorul unui chatbot, a primit un text bun și s-a oprit acolo.

Profesoara are trei variante: să-l sancționeze, să treacă mai departe sau să schimbe felul în care dă teme. Situația nu e rară. „Un eseu poate arăta foarte bine și totuși elevul să nu-l poată explica”, scrie pe site-ul proiectului Navigator AI. Ghidul, finanțat de Primăria Cluj-Napoca și oferit gratuit, se adresează elevilor din clasele I-XII, părinților și profesorilor.

Aceeași întrebare apare și acasă. Ioana-Cristina Szabo, coordonatoarea comunicării proiectului, se întreabă, în calitate de mamă: „Cum îl învăț să folosească tehnologia fără să devină dependent de răspunsurile care vin instant?” Explicația nu e neapărat lenea, ci ușurința. AI-ul poate scurtcircuita procesul creativ, „pentru că ne arată direct un rezultat”, a spus autoarea ghidului, Anca D. Goron, specialistă în inteligență artificială și etică, într-un episod al podcastului Navigator AI.

Riscurile ascunse ale AI-ului

Riscul este, potrivit ei, să ne transformăm în niște „oameni confortabili”. „Am reușit ceva destul de bun, AI-ul poate să facă acest lucru în mod extraordinar, sunt acceptat în acea comunitate, nu sunt diferit de ceilalți, este bine. Dar trebuie să ne păstrăm acea zvâcnire creativă și să nu ne fie frică să ne arătăm vulnerabilitatea.”

Ghidul pune aceeași alegere în fața elevilor de gimnaziu, sub forma „Dilemei profesorului robot”. Un AI le poate da direct rezultatul sau îi poate ghida treptat spre răspuns. A doua variantă durează mai mult și poate aduce frustrare, dar te ajută să înțelegi și să reții informația și procesul.

„Ce ar trebui să alegi? Nu există un răspuns universal valabil. Observă cum acționezi de obicei și decide dacă alegerea ta te ajută cu adevărat pe termen lung”, spune Goron. Ghidul le explică liceenilor că un model de limbaj nu caută răspunsul într-o bază de date. El estimează, pas cu pas, ce text e cel mai probabil să urmeze. De cele mai multe ori rezultatul e corect. Uneori apar însă informații false, comunicate de AI cu autoritatea unui adevăr.

Există și un al doilea risc, mai puțin cunoscut. Multe chatboturi tind să fie de acord cu utilizatorul chiar și când acesta greșește, fenomen numit în engleză „sycophancy” (lingușire). Anca Goron atrage atenția că AI-ul îți dă din nou dreptate chiar și după ce îi spui că a greșit.

Testul de transparență și autoevaluare

Ghidul face următoarea recomandare. „Data viitoare nu îi cere doar să îți spună dacă ai dreptate. Cere-i și să îți arate ce ai putea greși sau omite.” De asemenea, ghidul oferă și un reper de autoevaluare în folosirea inteligenței artificiale. „Dacă poți explica singur, cu cuvintele tale, ce ai învățat, ai folosit AI-ul bine. Dacă nu poți explica, înseamnă că doar ai copiat mai sofisticat.”

Testul vine cu o regulă a transparenței. Folosirea în sine a AI-ului nu constituie o problemă dacă regulile profesorului sau ale școlii o permit, notează ghidul, „dar ascunderea ei poate fi.” Înapoi la profesoara lui Andrei. Dacă l-ar fi întrebat doar dacă a folosit AI, ar fi aflat puțin. Ghidul propune acum întrebări despre proces: cum ai folosit AI-ul? ce ai verificat? ce ai modificat? de ce ai ales varianta aceasta? ce poți explica singur?

Dacă profesoara îl întreabă pe Andrei aceste lucruri, discuția nu mai este despre sancțiune, ci despre învățare. Rolul adulților, al educatorilor, este esențial. „Nu putem pune întreaga responsabilitate a educației digitale pe umerii copiilor. Ar fi nedrept să le cerem să înțeleagă singuri o tehnologie pe care mulți dintre noi, adulții, abia începem să o descoperim”, spune Ioana-Cristina Szabo.

Să ne întoarcem la profesoara lui Andrei. A doua zi, nu dă clasei o temă nouă. Le propune un joc: fiecare elev va lua un interviu unui personaj din poezia discutată. Întrebările le scriu ei, răspunsurile le dă un chatbot. Ideea vine din ghidul Navigator AI, care sugerează pentru gimnaziu exact acest exercițiu. Ghidul are însă și un avertisment, pe care profesoara îl scrie pe tablă: răspunsurile „sunt o simulare și pot conține informații inventate; ele nu reprezintă citate autentice și trebuie verificate în surse”.

Ora devine o vânătoare de greșeli. Andrei descoperă că personajul „său” citează un vers care nu există în poezie. Pentru prima dată, el ajunge să corecteze AI-ul, nu invers. Înainte de oră, profesoara a urmat câteva sfaturi din ghid. A început cu o singură activitate, nu cu toată materia. De asemenea, nu a avut nevoie să știe totul despre chatboturi. „Rolul nostru nu mai este neapărat să știm mai multe decât copiii despre fiecare aplicație nouă, ci să-i ajutăm să pună întrebările potrivite, să verifice informațiile și să ia decizii bune”, spune Ioana-Cristina Szabo.

Materialul este scris pe trei niveluri de vârstă (clasele I-IV, V-VIII și IX-XII) și are o parte separată pentru profesori și părinți. Echipa proiectului spune că a evitat atât tonul alarmist, cât și promisiunile nerealiste. „Nu am vrut să îl transform într-un baubau, dar nici în ceva utopic”, explică Anca Goron. Elevului Andrei, ghidul nu îi cere să renunțe la AI. Îi cere să rămână el cel care decide.

În niciun caz, copiii nu trebuie să își piardă o abilitate esențială, spune Anca Goron: „curiozitatea.” Pentru echipa Navigator AI, reușita proiectului ar însemna copii care, peste câțiva ani, nu confundă „un răspuns convingător cu adevărul”.

Marinica

Despre autor Marinica Marinica scrie despre școala românească așa cum e: concursuri pentru directori, bani pierduți pe elev, școli închise de sărbători, directori care schimbă ceva în zece ani. Rubrica Educație, din perspectiva celor care o trăiesc zilnic. Toate articolele scrise de Marinica (14) →