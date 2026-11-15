Obiceiuri de șofer pot duce la probleme serioase

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Într-o epocă în care mașinile devin din ce în ce mai sofisticate, unii șoferi încă persistă în obiceiuri vechi, considerate obsolete, dar care pot duce la costuri mari de întreținere. De la încălzirea motorului la moduri de condus inadecvate, multe practici care se păreau bune în trecut pot fi, de fapt, cele mai mari dușmani ai automobilului modern. Mecanicii cu experiență și specialiștii auto au subliniat faptul că unele greșeli, aparent mici, pot duce la uzuri semnificative, costuri exorbitante și chiar probleme de siguranță pe drum.

Obiceiul de a lăsa motorul pornit în iarnă: un mit din anii ’70–’80

Unul dintre cele mai răspândite mituri este legat de încălzirea motorului în iarnă. În anii ’70–’80, când mașinile erau echipate cu carburatoare, această practică avea o justificare. Benzina nu se vaporiza bine la frig, iar amestecul sărac de aer și combustibil putea duce la probleme de pornire sau evenimente de blocare a motorului. În plus, uleiurile monograde folosite în acea perioadă erau extrem de vâscoase la temperaturi scăzute, iar fără o perioadă de încălzire, pompa de ulei nu reușea să împingă uleiul prin toate componentele motorului, ceea ce putea duce la uzură severă.

În anii ’90, însă, tehnologia a făcut pași uriași. Injecția electronică de combustibil a înlocuit carburatorul, iar calculatoarele de bord ajustează automat amestecul de aer și combustibil în funcție de temperatură. Astăzi, chiar și la diesel, nu mai este necesară o încălzire prelungită a motorului pe loc. În schimb, această practică poate fi chiar dăunătoare, deoarece consumul de combustibil crește, iar motorul se suprasolicită fără niciun beneficiu real.

Deși obiceiul a fost preluat de generații de șoferi, în special de la părinți sau de la mecanicii mai în vârstă, multe persoane nu știu că această practică este inutilă.

Obiceiurile din școala de șoferi: unele rămase din anii ’80–’90

În afara practicii de încălzire a motorului, mai multe obiceiuri din școala de șoferi, învățate în anii ’80–’90, sunt încă păstrate de mulți șoferi români. Unele dintre acestea, cum ar fi manevrele de pornire sau oprire fără a respecta corect anumite reguli, pot duce la uzuri premature ale componentelor din mașină. În special, în anii ’80–’90, mașinile erau mai fragile, iar unele deprinderi, cum ar fi oprirea bruscă a motorului sau pornirea imediată după oprire, erau considerate normale. Astăzi, cu mașinile moderne, aceste practici pot duce la probleme serioase, de la uzura anvelopelor până la deteriorarea sistemului de frânare.

Pentru a evita costurile mari de întreținere, șoferii ar trebui să renunțe la obiceiurile de acum 30–40 de ani și să adopte practici moderne, adaptate tehnologiei actuale. Fiecare greșeală, chiar și cea mai mică, poate duce la probleme serioase, iar mii de lei pot fi cheltuiți la service din cauza unor obiceiuri aparent inofensive.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (72) →