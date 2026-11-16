Oil Terminal nu poate verifica originea țițeiului primit

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Aproape 8 milioane de tone de țiței și produse derivate trec anual prin cel mai mare terminal petrolier din România, însă nimeni nu știe, cu certitudine, dacă acestea provin sau nu din Rusia. Oil Terminal este operatorul din Portul Constanța care se ocupă cu primirea și distribuția petrolului ajuns în țara noastră. El face o serie de verificări privind țițeiul care ajunge aici, însă analizele sale vizează calitatea. În privința originii, mijloacele sunt limitate și se bazează, în principal, pe documentele beneficiarilor.

De ce nu se fac la Oil Terminal analize care să determine proveniența țițeiului

Importurile din Rusia sunt interzise, aflându-se sub sancțiunile UE. Surse din sectorul petrolier au declarat pentru HotNews că în cazul fostului director comercial al Oil Terminal, cercetat de DIICOT, ar fi vorba de importuri de carburant de origine rusească, cu documentație falsă. Oil Terminal, cel mai mare operator petrolier din România, este societatea de stat care se ocupă cu prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere și petrochimice. Oil Terminal este listată pe bursă, iar acționarul majoritar este Ministerul Energiei. În 2025, potrivit raportărilor companiei, 8,306 milioane de tone de astfel de produse au trecut prin terminalul din Portul Constanța.

Aici se fac analize la recepția țițeiului, însă acestea urmăresc doar determinarea caracteristicilor și verificarea conformității. „Analizele fizico-chimice efectuate în cadrul recepției calitative nu permit, prin ele însele, stabilirea originii geografice a componentelor unui asemenea amestec”, susține compania. Ea precizează că nu dispune de mijloace de stabilire a originii țițeiului sau de identificare a eventualelor componente de origine rusească dintr-un amestec realizat anterior sosirii mărfii la terminal.

„Oil Terminal nu dispune de metode și echipamente specifice pentru determinarea originii geografice a țițeiului prin analize geochimice, amprentare chimică sau alte metode similare, se arată într-un răspuns al companiei, la solicitarea HotNews. De asemenea, spune Oil Terminal, contractul-cadru și anexele care reglementează condițiile de recepție calitativă și manipulare a țițeiului nu prevăd efectuarea unor asemenea determinări. „Recepția calitativă a țițeiului nu reprezintă o certificare a originii geografice a acestuia”, a precizat compania, în răspunsul pentru HotNews.

Verificarea provenienței țițeiului, doar prin acte. În ceea ce privește proveniența țițeiului, Oil Terminal spune că verificările sale se bazează pe actele puse la dispoziție de beneficiarii serviciilor. Printre acestea se numără certificatul de origine, conosamentul (Bill of Lading), manifestul mărfii (Cargo Manifest), documentele privind calitatea și cantitatea, precum și documentele vamale aplicabile. Verificările documentare urmăresc concordanța informațiilor cuprinse în actele prezentate. Compania precizează însă că nu are atribuții de autoritate vamală și nici competențe de investigare sau certificare oficială a autenticității documentelor emise în alte state.

Oil Terminal, operatorul petrolier din Portul Constanța controlat de Ministerul Energiei, spune că nu poate stabili singur dacă țițeiul primit provine din Rusia sau conține petrol rusesc amestecat înainte de sosire. Pentru mărfurile aduse în România, importatorul declară proveniența, iar vama verifică actele și aplicarea restricțiilor UE. Terminalul compară documentele transportului și analizează calitatea produsului, nu țara din care provine.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (132) →