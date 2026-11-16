ANAF investighează două firme controlate de aceeași persoană

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Inspectorii fiscali ai Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au pus în atenție două firme din București, controlate de aceeași persoană, într-un caz care ar putea implica o fraudă de peste 2,1 milioane de lei cu TVA. Cercetările au pornit de la o societate care a solicitat rambursarea soldului sumei negative de TVA aferent lunii august 2026, în valoare de 2.100.650 de lei. Din analiza de risc, s-a constatat că 1.744.402 lei din suma solicitată proveneau din 16 facturi emise de o altă societate din București, activitatea acesteia fiind înregistrată în codul CAEN 4100, adică lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Sursa menționează că 16 facturi au fost emise de o societate activă în construcții, ceea ce poate fi verificat prin analiza detaliată a activității acesteia.

Elemente de control comun între cele două firme

Verificările preliminare au relevat existența unor elemente de control și conducere comună între cele două societăți. Este vorba despre aceeași persoană, care este asociat unic și administrator al ambelor firme. De asemenea, cele două companii utilizează același serviciu de contabilitate, ceea ce sugerează o coordonare strânsă între ele. Totodată, s-au identificat neconcordanțe între TVA dedusă de societatea beneficiară și obligațiile declarative ale furnizorului, care nu a declarat TVA colectată aferentă celor 16 facturi.

Aceste elemente, analizate coroborat, au conturat un risc fiscal semnificativ cu privire la realitatea economică a operațiunilor facturate, precum și la caracterul justificat al exercitării dreptului de deducere a TVA. Mecanismul identificat prezintă elemente privind utilizarea unor societăți aflate sub control comun pentru generarea de TVA deductibilă la nivelul beneficiarului, fără declararea corespunzătoare a TVA colectate la nivelul furnizorului, urmată de solicitarea rambursării sumelor respective de la bugetul de stat.

Verificări asupra realității operațiunilor

În acest context, inspectorii fiscali au în vedere în cadrul controlului verificarea realității lucrărilor de construcții facturate, a existenței resurselor materiale și umane necesare executării acestora, a documentelor justificative, a circuitului financiar al sumelor și a modului de înregistrare și declarare a operațiunilor în evidențele fiscale ale celor două societăți. Totodată, sunt analizate informațiile disponibile prin sistemele informatice ale ANAF, inclusiv RO e-Factura, RO e-TVA și declarațiile fiscale și informative, în vederea identificării circuitelor tranzacționale care nu au corespondent în operațiuni economice reale.

Potrivit legislației fiscale și jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat în situația în care se stabilește, pe baza unor elemente obiective, că persoana impozabilă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunile pentru care a exercitat acest drept erau implicate într-o fraudă fiscală. De asemenea, în cadrul verificărilor și prin raportare la probele administrate, sunt analizate aspecte privind incidența prevederilor art. 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, referitoare la obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Profilarea contribuabililor de către ANAF

ANAF folosește tehnici de profilare în analizele de risc care duc la controlul contribuabililor, iar aceste tehnici de profilare pornesc de la practicile celor confirmați în neregulă, cu acte de evaziune, dar ajung la o arie foarte largă de criterii, a declarat președintele ANAF, Adrian Nica, prezent la un eveniment organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF). Mecanismul identificat de inspectorii fiscali arată o schemă prin care două firme din București, aflate sub controlul aceleiași persoane, ar fi creat artificial TVA deductibilă, pentru a obține bani de la bugetul de stat.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (32) →