România dă bani pentru producătorii de căpșuni, cinci ani, cu condiții clare.

G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Pentru tine: nu se schimbă nimic — dacă nu lucrezi în agricultură. Producătorii de căpșuni primesc un ajutor de 4.000 euro/ha pe cinci ani.

Banii vin din bugetul de stat, iar cei care nu îndeplinesc condițiile nu primesc ajutorul.

Ce înseamnă pentru tine

Dacă lucrezi în agricultură, ești eligibil doar dacă:

ai cel puțin 0,3 ha de teren cu căpșuni, din care 500 mp trebuie să fie în spații protejate (sere, solarii etc.);

producți minimum 5.000 kg/ha, din care 3.000 kg/ha trebuie să fie vândute până la 1 noiembrie;

nu ai datorii la bugetul de stat (trebuie să îți faci un certificat de atestare fiscală, valabil 30 de zile);

nu ești în reorganizare judiciară, lichidare sau faliment (dacă ești, trebuie să aibă o decizie definitivă de constatare a falimentului).

Ajutorul de 4.000 euro/ha se acordă o singură dată pe an, pe cinci ani.

Ce prevede legea, punct cu punct

Producătorii de căpșune trebuie să aibă o suprafață cultivată de cel puțin 0,3 ha, din care cel puțin 500 mp în spații protejate, pentru a primi bani de la stat.

Ajutorul de stat se acordă doar producătorilor care îndeplinesc condiții precum: înregistrarea în Registrul agricol, lipsa datoriilor la bugetul de stat, deținerea a cel puțin 0,3 ha de suprafață cultivată cu căpșune și obținerea unei producții minime de 5.000 kg/ha, din care cel puțin 3.000 kg/ha trebuie comercializate până la 1 noiembrie.

Producătorii de căpșune primesc ajutor de stat pentru susținerea activităților lor agricole, pe o perioadă de 5 ani, o singură dată pe an.

Valoarea ajutorului de stat este de 4.000 euro/ha, cu un plafon maxim anual de 42,1 milioane de lei.

Cursul de schimb euro/leu folosit pentru calcularea ajutorului este cel anunțat de Banca Națională a României la data acordării sprijinului.

Ajutorul de stat se poate cumula cu alte forme de sprijin, conform legislației europene și naționale.

Schema de ajutor de stat este conform Orientărilor Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier pentru perioada 2026-2030.

Schema de ajutor de stat va fi notificată Comisiei Europene, iar dacă Comisia adaugă condiții noi, schema se modifică corespunzător.

Dacă bugetul alocat pentru ajutorul de stat nu este întreg utilizat, suma rămasă se împarte în mod egal tuturor beneficiarilor care au primit cel puțin 4.000 euro/ha.

Producătorii care se află în reorganizare judiciară, lichidare sau faliment nu pot primi bani de la stat, dacă nu a fost emisă o decizie definitivă de constatare a falimentului.

Fondurile necesare schemei provin din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Cererea de plată se depune la sediul centrelor județene/municipiului București ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Schema este notificată Comisiei Europene, iar în cazul în care decizia Comisiei conține prevederi noi sau diferite, schema se modifică corespunzător.

Guvernul trebuie să adopte, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, regulile pentru aplicare a schemei.

Valoarea ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 4.000 euro/ha.

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (31) →