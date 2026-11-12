Mercedes își suspendă investițiile și ar putea închide fabrici din Germania

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Decizia de a suspenda investițiile și de a analiza închiderea unor fabrici din Germania este o lovitură majoră pentru industria auto europeană, dar și un semnal clar că Mercedes-Benz se confruntă cu o criză internă profundă. Conducerea companiei a anunțat oficial că nu a reușit să ajungă la un acord cu reprezentanții comitetului de întreprindere și cu sindicatul IG Metall privind reducerea costurilor cu forța de muncă. Această situație a fost declanșată de un interviu publicat de mai mulți membri ai consiliului director, care a evidențiat tensiunile crescute între management și angajați.

Presiuni din interior, amenințări cu închiderea fabricilor

Directorul de producție al Mercedes-Benz, Michael Schiebe, a confirmat că echipa managerială a luat decizia „în unanimitate” de a suspenda orice nouă investiție în unitățile din Germania, din cauza costurilor ridicate și a lipsei de acord privind reducerea cheltuielilor. Această decizie vine după luni de discuții și negocieri, în care conducerea a încercat să convingă angajații să identifice soluții pentru reducerea costurilor.

În septembrie, Schiebe a avertizat că două fabrici din Germania ar putea fi închise dacă nu se înregistrează progrese în această privință. Situația a devenit și mai tensionată după mesajele trimise joi, când Schiebe a declarat: „Suntem obligați să examinăm cu atenție care sunt uzinele germane pe care va trebui să le închidem dacă nu reușim să modificăm structura costurilor noastre.”

Britta Seeger, membră a consiliului director responsabilă pentru resursele umane, a adăugat: „Cu toții dorim să evităm, cu orice preț, închiderea unor fabrici. Din păcate, însă, suntem nevoiți acum să analizăm această opțiune mai în detaliu.”

În ultimii ani, Mercedes-Benz s-a confruntat cu o scădere a vânzărilor și a profiturilor. Conducerea a încercat în ultima perioadă să convingă angajații să nu mai ceară mărirea salariilor, folosind ca argument salariile din România, la fabrica Star Assembly din Sebeș. Cei aproximativ 90.000 de angajați din Germania au fost rugați să înțeleagă situația dificilă prin care trece industria auto, cu vânzări mai slabe și pericole pentru uzinele companiei.

Confruntare între sindicate și conducere

Reacția sindicatelor, care fac parte din puternica federație IG Metall, a fost una dură. Acestea au cerut, în schimbul menținerii salariilor existente, reducerea numărului de ore de lucru la 30 de ore săptămânal, de la 35, câte sunt prevăzute în contract, în loc de creșterea la 40, care a fost cerută de conducerea companiei.

„Nu vom accepta ca angajații să fie din nou tratați ca un factor de cost. Oricine dorește să asigure viitorul fabricilor germane trebuie să investească în inovație și creare de valoare acolo”, a declarat șeful Consiliului Întreprinderii din uzina Mercedes din Stuttgart.

Compania urmează să anunțe propunerile de restructurare și de reducere a costurilor în săptămâna viitoare, iar tensiunile dintre conducere și sindicate nu par să se mai atenueze. Într-o industrie auto în care competiția este intensă, Mercedes-Benz se confruntă acum cu o adevărată criză internă, care ar putea avea consecințe profunde asupra economiei germane.

T. Lupu