CET București Vest repusă în funcțiune, conform angajamentului din vara anului

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Într-un moment crucial pentru economia națională și pentru siguranța energetică a Capitală, Electrocentrale București (ELCEN) a reușit să repună în funcțiune CET București Vest, conform angajamentului ferm asumat în vara anului 2026. Conform declarațiilor oficiale, centrala a fost conectată cu succes la Sistemul Energetic Național, iar energia termică este livrată până la limita de proprietate, adică la gardul centralei.

Un angajament respectat, dar la prețul eforturilor intense

Conform comunicatului de presă al ELCEN, repornirea centralei a fost realizată în doar 6 luni, o perioadă extrem de scurtă pentru o lucrare de o asemenea complexitate, care în condiții normale ar fi durat aproximativ un an și jumătate. Acest lucru a fost posibil datorită eforturilor susținute ale echipei ELCEN, care a reușit să finalizeze toate intervențiile critice necesare pornirii în siguranță a centralei la termenul asumat, 15 noiembrie 2026.

CET București Vest a fost oprită pentru reparații majore după incendiile din primăvara acestui an, între aprilie și mai 2026. Avarii majore au afectat echipamente cu o vechime de peste trei până la cinci decenii, inclusiv transformatoare din 1994–1995 și stații electrice din anii 1972–1975, modernizate la nivelul anilor 2000. Degradările au afectat componentele primare și secundare ale celor două stații electrice de 6 kV, tabloul de 0,4 kV aferent cazanelor de apă fierbinte 1 și 2, precum și transformatorii de putere aferenți.

În timpul acestor 6 luni, ELCEN a menținut continuitatea serviciului prin intermediul CET Grozăvești, acoperind complet necesarul de energie termică pentru producție, fără nicio întrerupere în alimentarea cu agent termic. Acest lucru a demonstrat capacitatea companiei de a gestiona crizele energetice, dar și responsabilitatea sa față de cetățeni și de sistemul energetic național.

Lucrările de refacere completă a tuturor instalațiilor afectate de incendiile din primăvară continuă în ritm susținut și vor fi finalizate până la finalul acestui an. Conducerea ELCEN a adresat mulțumiri deosebite tuturor specialiștilor, inginerilor și muncitorilor din cadrul companiei și al firmelor partenere, care au depus eforturi extraordinare pentru atingerea acestui obiectiv major.

În contextul provocărilor generate de șantierele extinse din Capitală și de starea generală a infrastructurii de transport, corelarea strânsă cu eforturile de preluare și distribuție din rețeaua aflată în proprietatea Municipiului București și operată de Termoenergetica este esențială pentru a asigura o distribuție optimă a energiei termice către consumatorii finali.

Reprezentanții ELCEN au subliniat faptul că repunerea în funcțiune a CET București Vest a fost realizată în deplină siguranță, conform planului inițial, demonstrând capacitatea companiei de a respecta angajamentele asumate, chiar și în condiții extreme.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (131) →