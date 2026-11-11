Varianta de Ocolire Timișoara Vest: după șase luni, progresul e la 30%

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La șase luni de la emiterea ordinului de începere, lucrările de execuție la Varianta de Ocolire (VO) Timișoara Vest au atins un stadiu fizic de 30%, anunță directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, într-o postare pe rețeaua sa de socializare. Această informație a fost publicată de bursa.ro, miercuri, 11 noiembrie, la ora 14:18. Stadiul fizic al lucrărilor, de 30%, a fost anunțat de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a menționat că termenul contractual de finalizare a lucrărilor este stabilit pentru luna mai 2028.

Avansuri semnificative, dar cu provocări

Pe șantierul obiectivului de infrastructură, antreprenorul turc Nurol este mobilizat cu peste 300 de muncitori și operatori, susținuți de 160 de utilaje grele, ritmul de lucru vizând în paralel atât terasamentele, cât și structurile de rezistență ale viitorului drum. Conform declarațiilor oficiale, terasamentele se află în faza de umpluturi, stabilizarea terenului de fundare și realizarea straturilor succesive ale corpului drumului. Structurile de rezistență, în special cele legate de poduri, sunt la un nivel avansat, iar producția grinzilor prefabricate este în desfășurare.

„Terasamente: se lucrează la umpluturi, la stabilizarea terenului de fundare și la realizarea straturilor succesive ale corpului drumului. Structuri: au fost executați aproape 90% dintre cei circa 1.000 de piloți din beton, iar producția grinzilor prefabricate este în desfășurare. Circa 600 de grinzi vor fi montate la cele 10 poduri și pasaje de pe traseu”, a precizat şeful CNAIR în postarea menționată. Intervențiile de construcție au demarat și la viitorul pasaj care va conecta varianta Timișoara Nord, dată în exploatare în 2010, cu noul tronson Timișoara Vest. Acest pasaj este amplasat peste sensul giratoriu de pe DN69, la ieșirea din municipiu spre Arad. Acest pasaj reprezintă o componentă esențială pentru conectarea eficientă a noii variante de ocolire în rețeaua rutieră existentă.

Un proiect de amploare, cu impact major

Noua şosea de centură are o lungime de aproximativ 14 kilometri, un profil de două benzi pe fiecare sens de circulație și patru noduri rutiere denivelate, având rolul de a închide complet inelul de trafic rutier din jurul municipiului Timișoara. Contractul de proiectare și execuție are o valoare de 1,41 miliarde de lei, fără TVA și beneficiază de finanțare nerambursabilă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Termenul contractual de finalizare a lucrărilor este stabilit pentru luna mai 2028.

Deși progresul de 30% la șase luni pare să fie un semn de eficiență, există o tensiune latentă între așteptările cetățenilor și realitatea proiectului. Este o întrebare deschisă: va reuși echipa de constructori să atingă 100% în doar un an și jumătate, sau va trebui să fie prelungit termenul de execuție?

T. Lupu