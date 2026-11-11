Carambolul din Bulgaria: Titi Aur spune ce greșeală ar fi putut fi evitată

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Un carambol în masă, cu 12 victime și 86 de mașini implicate, a șocat lumea în Bulgaria. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat în detaliu cum această tragedie ar fi putut fi evitată, subliniind că „efectul de turmă” este prima greșeală pe care o fac șoferii în condiții de ceață. Din declarațiile lui Titi Aur, este clar că lipsa de educație rutieră și de conștientizare a pericolelor poate transforma o frânare bruscă într-un accident în lanț, cu zeci sau chiar sute de vehicule implicate. Acest carambol a avut loc marți, într-o zi care va rămâne în mintea multor oameni. Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, cum ar fi putut fi evitată carambolul uriaş de pe autostrada Trakia din Bulgaria

„Efectul de turmă” explicat de Titi Aur: ce se întâmplă când toți conduc în același mod

Conform Titi Aur, „efectul de turmă” este un mecanism periculos care se manifestă în special pe autostrăzi, dar poate apărea și pe drumuri naționale, mai ales în condiții de vizibilitate redusă. Acest fenomen apare atunci când șoferii, în loc să respecte limita de viteză și să păstreze distanțe sigure, încearcă să „copieze” comportamentul celor din fața lor. Dacă unul merge mai repede și mai aproape, ceilalți se simt încurajați să facă la rândul lor același lucru, creând astfel o situație instabilă. În acest mod, o frânare bruscă poate declanșa un efect domino, cu consecințe dramatice.

În carambolul din Bulgaria, acest mecanism a fost evident. Titi Aur a subliniat că multe persoane au fost rănite, iar 51 dintre ele au fost aduse la spital. Unele dintre victime au povestit cum au reușit să iasă din mașini, spărind geamurile, într-o încercare disperată de a scăpa dintr-o situație dezastruoasă. Mecanismul este foarte, foarte simplu. În primul rând, plecăm de la lipsa de educație, lipsa de conștientizare, lipsa de conducere preventivă, defensivă. În acest caz are un nume precis, direct și se numește „efectul de turmă””, a explicat Titi Aur, subliniind că această greșeală poate duce la tragedii.

Un român reținut, 12 morți și un avertisment important pentru șoferi

În urma carambolului, un român, șofer de camion, a fost reținut, iar situația a generat o serie de întrebări privind responsabilitatea șoferilor. Expertul Titi Aur a atras atenția asupra faptului că lipsa de conștientizare a pericolelor este o problemă majoră. „În loc să meargă fiecare șofer în limita de viteză și de distanță față de mașina din față, în limita de siguranță, faptul că îl vede pe cel de lângă el că merge un pic mai repede și un pic mai aproape față de mașina din fața lui, la fiecare în parte, există acest efect de turmă”, a explicat Titi Aur. Astfel, un singur moment de neglijență poate declanșa un efect cu dimensiuni colosale.

Carambolul din Bulgaria a fost un avertisment clar pentru toți șoferii. Titi Aur a reiterat că în condiții de ceață, viteza și distanța trebuie adaptate, iar educația rutieră trebuie să fie un element esențial. În absența acesteia, evenimentele dramatice pot fi evitate doar dacă fiecare șofer are conștiința responsabilității sale. 12 morți, 86 de mașini, 51 de răniți – toate acestea sunt o amintire dură pentru toți conduciitorii auto.

T. Lupu