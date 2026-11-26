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Într-un moment în care securitatea cibernetică nu mai este o opțiune, ci o obligație, Safetech Innovations demonstrează că companiile românești pot deveni lideri globale în acest sector. Profitul net al grupului a crescut cu 50% în primele nouă luni din 2026, atingând 12,5 milioane de lei, în timp ce cifra de afaceri a ajuns la 36,6 milioane de lei, cu 36% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. Acest salt nu este doar o coincidență, ci rezultatul unui plan strategic bine pus la punct, sprijinit de investiții în tehnologie și de o înțelegere profundă a cerințelor pieței.

Creștere exponențială, dar și o schimbare profundă în percepția pieței

Victor Gânsac, președintele Consiliului de Administrație al Safetech Innovations, a subliniat faptul că securitatea cibernetică nu mai poate fi amânată. „Securitatea cibernetică a încetat să mai fie o investiție pe care organizațiile o pot amâna. Cerințele de reglementare, precum NIS2 și presiunea constantă a atacurilor au transformat-o într-o condiție a continuității afacerii”, a declarat Gânsac, subliniind că această schimbare se vede în modul în care clienții își planifică bugetele și își aleg furnizorii. Pentru acționarii Safetech, acest lucru înseamnă o afacere mai previzibilă, construită pe relații de durată cu clienții.

În primele nouă luni din 2026, cifra de afaceri a Safetech Innovations a atins 35,8 milioane de lei, în creștere cu 38% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Proiectele de implementare a soluțiilor de securitate cibernetică au contribuit cu aproximativ 59%, în timp ce serviciile recurente de securitate cibernetică au adus 41% din volumul total. Rezultatul operațional a atins 15,2 milioane de lei, cu 37% mai mare decât în 9L 2025, iar profitul net individual s-a ridicat la 12,6 milioane de lei, cu 36% peste nivelul din aceeași perioadă din anul trecut.

În trimestrul al treilea, cifra de afaceri individuală a fost de 10,7 milioane de lei, cu 41% mai mare decât în T3 2025, iar profitul net a ajuns la 4 milioane de lei, în creștere cu 24%. Utilizarea soluțiilor proprii, inclusiv a instrumentelor bazate pe inteligență artificială în procesele de livrare a serviciilor, precum și implementarea proiectului de dezvoltare și competitivitate finanțat din fonduri europene au condus la creșterea productivității și a eficienței operaționale.

Ionuț Georgescu, CEO al Safetech Innovations, a subliniat că securitatea cibernetică de nivel avansat a fost accesibilă aproape exclusiv marilor organizații. Astăzi, companiile mici și mijlocii se confruntă cu aceleași tipuri de atacuri și cu tot mai multe cerințe de conformitate, însă rareori au o echipă de securitate proprie. „Acesta este segmentul în care vedem un potențial semnificativ de creștere în anii următori”, a declarat Georgescu, menționând că experiența Safetech în protejarea băncilor și a infrastructurilor critice le permite să construiască soluții simple de utilizat pentru IMM-uri, fără a necesita expertiză internă.

Un aport semnificativ la rezultatele din acest an l-au avut atât contractele recurente, cât și contractele derulate pe piețele externe, prin parteneriatele cu companii multinaționale din Uniunea Europeană și prin proiectele derulate în cadrul acordului-cadru FREIA (Fortified security, Resilience, Expertise, Intelligence and Adaptability) al Comisiei Europene. Safetech a înregistrat, la nivel consolidat, un rezultat operațional de 15,2 milioane de lei, în creștere cu 49% față de 9L 2025, iar profitul net a atins 12,5 milioane de lei, cu 50% peste nivelul din aceeași perioadă din anul trecut.

Cifra de afaceri consolidată a Safetech a ajuns la 36,6 milioane de lei, cu 36% mai mare decât în 9L 2025, iar activitatea principală se desfășoară prin compania din România. În contextul în care piețele globale se confruntă cu amenințări din ce în ce mai complexe, Safetech a reușit să transforme o realitate devenită inevitabilă într-o oportunitate de creștere exponențială.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (79) →