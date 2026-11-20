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Într-o transformare economică fără precedent, 5.100 dintre cei 5.300 de angajați ai Anthropic au devenit milionari pe hârtie după listarea companiei pe Nasdaq. Aceasta este o realitate care a lovit piața tehnologică cu forța unui tsunami, transformând acțiunile primite ca parte a remunerației în averi de milioane de dolari, într-un interval de timp extrem de scurt. Numai 96% dintre angajați dețin acțiuni de peste 1 milion de dolari, iar 600 dintre ei au participații evaluate la peste 100 de milioane de dolari, conform datelor din sursa Hill.

Creșterea explozivă a valorii acțiunilor după IPO

Listarea Anthropic pe Nasdaq, care a avut loc în 19 noiembrie 2026, a adus o evaluare bursieră de 1.760 miliarde de dolari, un număr care a scos pe nesigur pe toți cei implicați în această poveste. Angajații, care la începutul anului 2024 erau doar 1.000, au crescut în număr până la 5.300, iar această explozie a fost însoțită de o creștere spectaculoasă a valorii acțiunilor. Potrivit analizelor CNN, 2.800 dintre angajați au participații evaluate la peste 10 milioane de dolari, iar pentru 5.100 dintre ei, valoarea acțiunilor a depășit pragul de un milion de dolari.

Andrew Benson, CEO al Hill, a declarat că cel mai surprinzător aspect este viteza cu care s-a întâmplat această transformare. „Cel mai surprinzător este cât de repede s-a întâmplat”, a spus Benson pentru CNN, subliniind că această rapiditate a fost crucială pentru păstrarea angajaților în companie. Într-o industrie unde remunerația nu se bazează doar pe salarii, ci și pe acțiuni, opțiuni și alte forme de participație, valoarea acestor instrumente a crescut exponențial după IPO.

Deși valorile acțiunilor au crescut, transformarea lor în bani reali depinde de capacitatea angajaților de a vinde titlurile, prețul tranzacției și obligațiile fiscale. Pentru mulți, acest lucru înseamnă că averea de pe hârtie rămâne doar o promisiune, până când se realizează efectiv. În orice caz, Anthropic, fondată în 2021, a reușit să transforme o echipă de 1.000 de angajați într-o armată de milionari pe hârtie în doar doi ani, de la 2024 până în 2026.

Este o poveste de succes, dar și de risc. Valoarea acțiunilor poate crește, dar poate și scădea, în funcție de dinamica pieței. Pentru cei care au primit acțiuni, această tranziție a fost o oportunitate unică, dar și o presiune enormă de a gestiona o avere care a apărut aproape dintr-o zi în alta.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (70) →