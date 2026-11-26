G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

O nouă taxă europeană, propusă pentru echipamentele electrice și electronice vândute, dar necolectate ca deşeuri, ar putea costa România 435 de milioane de euro anul 2028, potrivit unui studiu realizat de Institutul European pentru Studii Economice (IES-Europe). Autorii analizei susțin că formula propusă ar taxa inclusiv aparate care încă funcționează și estimează că nota totală pentru România ar ajunge la 3,2 miliarde de euro în perioada 2028-2034. Această propunere este parte dintr-un set de resurse proprii pentru bugetul Uniunii Europene, iar decizia privind acestea necesită unanimitate și ratificarea în fiecare stat membru. Astfel, votul României are un rol esențial în procesul de adoptare a noii taxe.

Implicatii economice majore pentru România

Conform estimărilor din studiu, România ar datora aproximativ 435 de milioane de euro în 2028, echivalentul a circa 2,2 miliarde de lei. Această sumă ar crește în mod semnificativ până în 2034, atingând 3,2 miliarde de euro. Pe baza datelor din 2025, contribuția calculată pentru România ar fi fost de 303 milioane de euro, deși țara a înregistrat o rată de colectare de 64%, cu un punct procentual sub ținta europeană de 65%. Autorii studiului susțin că aproximativ 82% din suma calculată pentru România vizează echipamente care nu au devenit încă deşeuri.

Formula propusă pornește de la media echipamentelor introduse pe piață în ultimii trei ani și scade cantitatea de deşeuri colectate în anul curent. În realitate, un frigider poate fi folosit între zece și 15 ani, iar un panou fotovoltaic aproximativ 25 de ani. Potrivit instrumentului de calcul al Comisiei Europene, România ar avea circa 24.000 de tone de deşeuri electrice necolectate, în timp ce formula propusă ar taxa 134.600 de tone, de 5,5 ori mai mult. Diferențele dintre metodele de calcul sunt importante, susțin autorii.

Impact asupra prețurilor și economiei

Conform studiului, transferarea taxei în prețurile finale ar putea duce la scumpirea semnificativă a electrocasnicelor, afectarea competitivității producătorilor români și punerea în pericol a aproximativ 1. Prețurile electrocasnicelor mari ar putea crește cu până la 26% începând cu anul 2028, dacă liderii Uniunii Europene aprobă introducerea unei noi contribuții de 2,25 euro pe kilogram pentru echipamentele electrice și electronice necolectate. Pentru România, nota de plată anuală este estimată la 435 de milioane de euro, sumă care riscă să fie transferată direct în buzunarul consumatorilor printr-un timbru verde de peste patru ori mai mare.

Propunerea europeană nu pune o taxă nouă pe factura unui frigider sau a unei mașini de spălat, dar, totuși, costurile ar fi percepute de stat, nu direct de cumpărători. În plus, Comisia Europeană a propus o contribuție de 2 euro pentru fiecare kilogram de echipament electric vândut și necolectat ca deșeu, iar proiectul de concluzii prezentat pe 21 noiembrie de președintele Consiliului European majorează suma la 2,25 euro pe kilogram, cu indexare anuală și fără perioadă de tranziție. Aceste modificări ar influența semnificativ bugetul românesc și ar pune în joc suveranitatea economică a țării.

În joc: suveranitatea economică și alegerea românilor

Într-o situație în care România ar fi obligată să plătească 435 de milioane de euro anual pentru o taxă propusă de Bruxelles, cu o sumă totală de 3,2 miliarde de euro până în 2034, se pune întrebarea: cine decide pentru români? Cine le impune această povară economică? Răspunsul este clar: deciziile se iau din afara țării, cu un impact direct asupra suveranității economice și asupra vieții zilnice a cetățenilor. Votul României este o șansă de a opune rezistență și de a apăra interesele poporului.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (45) →