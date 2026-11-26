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APIA anunță o sumă istorică de peste 1,324 miliarde euro, destinate avansului Campaniei de plăți în avans pentru anul de cerere 2026. Suma a fost autorizată pentru un număr de 645.770 de fermieri, o cifră care subliniază amploarea intervenției bugetare în sectorul agricol românesc. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat oficial, începând cu data de 16 octombrie, că a pus la dispoziția fermierilor o sumă totală de peste 1,324 miliarde euro, în cadrul Campaniei de plăți în avans aferente anului de cerere 2026. Această cifră reprezintă o nouă etapă în implementarea fondurilor europene și naționale destinate sprijinirii agriculturii românești, într-un context de creștere a cererii de produse agricole și de necesitatea de a susține activitatea fermierilor în fața unor condiții economice din ce în ce mai complexe.

Structura finanțării și repartizarea fondurilor

Din totalul sumelor autorizate la plată pentru avansul Campaniei 2026, 1,201 miliarde euro reprezintă finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 104,524 milioane euro reprezintă finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar 18,542 milioane euro reprezintă cofinanțare FEADR de la Bugetul Național (BN1). Conform reprezentanților APIA, până acum, a fost efectuată plata sumei totale de 1,199 miliarde euro din FEGA, ceea ce arată o execuție rapidă și eficientă a acestor fonduri. Plățile pentru intervențiile finanțate din FEADR și BN1 sunt efectuate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Această repartizare a resurselor evidențiază o strategie clară de sprijinire a agriculturii românești, atât prin fonduri europene, cât și prin resurse naționale, cu accent pe sustenabilitate și eficiență.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (36) →