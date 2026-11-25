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Inspectorii Antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o situație deosebit de gravă în cadrul unei firme de construcții, în urma unui control efectuat pe perioada 2021-2025. Conform unui comunicat oficial, firma nu a declarat venituri de aproximativ 1,9 milioane de lei, iar TVA deductibilă în valoare de aproximativ 1,7 milioane de lei a fost înregistrată nejustificat. În plus, plățile salariale pentru circa 100 de persoane au fost disimulate prin folosirea conturilor personale ale directorului și ale mamei sale. Într-o mișcare suspectă, directorul firmei ar fi folosit în interes personal fonduri aparținând acesteia, adică aproximativ 3,7 milioane de lei și 155.000 de euro.

Un mecanism complex de ascundere a veniturilor

În urma verificării documentelor financiar-contabile, a evidențelor fiscale și a declarațiilor fiscale depuse, inspectorii antifraudă au identificat diferențe semnificative între veniturile realizate și cele înregistrate în contabilitate. De asemenea, au constatat neconcordanțe privind evidențierea și declararea sumelor plătite persoanelor care au desfășurat activități în beneficiul firmei. În ceea ce privește TVA, inspectorii au constatat că firma a evidențiat în deconturile fiscale TVA deductibilă peste nivelul justificat prin evidențele financiar-contabile, diferența identificată fiind de aproximativ 1.700.000 de lei.

Pe lângă aceste nereguli, verificările au evidențiat faptul că firma nu a înregistrat și declarat în integralitate veniturile aferente serviciilor prestate, menținând aceste sume în evidențele contabile fără a le recunoaște drept venituri. Valoarea veniturilor nedeclarate identificate este de aproximativ 1.900.000 de lei. Totodată, verificările au relevat un mecanism de efectuare a plăților prin intermediul conturilor bancare personale ale directorului firmei și ale unei rude de gradul întâi a acestuia.

Din analiza fluxurilor financiare, inspectorii antifraudă au constatat că sumele de bani destinate plății personalului erau transferate din conturile firmei în conturile bancare personale ale directorului și ale mamei acestuia. În detaliile transferurilor bancare figurau mențiuni precum „împrumut”, „chirie”, „cazare” sau „rată”. Ulterior, din aceste conturi erau efectuate transferuri bancare către aproximativ 100 de persoane fizice.

Verificările au evidențiat că plățile de natură salarială depășeau sumele înregistrate în contabilitate și declarate prin Declarația 112. De asemenea, au fost identificate transferuri către persoane fizice care nu aveau calitatea de salariat al firmei, dar care au prestat activități în beneficiul firmei fără a avea încheiate contracte individuale de muncă. Valoarea cumulată a plăților identificate în cele două categorii a fost de aproximativ 2.190.000 de lei.

În concluzie, aceste practici reprezintă o amenințare clară pentru integritatea sistemului fiscal și pentru justiția economică. Este esențial ca autoritățile să acționeze cu determinare pentru a restabili echilibrul și pentru a asigura că resursele publice nu sunt înșelate de asemenea practici.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (77) →