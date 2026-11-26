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Ultimul tronson aflat în lucru al mult așteptatului inel de centură la nivel de autostradă al Bucureștiului are o problemă majoră, care deja face furie printre șoferi. Eroarea de proiectare se concretizează într-un detaliu esențial: șoferii care vin dinspre Târgoviște nu pot intra direct pe A0, ceea ce le obligă să facă o deviere de proporții. În loc să poată intra direct pe autostrada de centură, aceștia trebuie să ajungă până la nodul DN1A, pe centura veche, ceea ce reprezintă un eșec flagrant în planul de proiectare, care promite eficiență și fluiditate. Intersecția DN7 București – Târgoviște cu Autostrada de centură București – A0 nu are logică, din punctul de vedere al fluidității traficului. Nu se face nod rutier, ca la intersecția DN1A cu A0, de exemplu, ci doar un semi-nod. Asta înseamnă că pentru șoferii care vin dinspre Târgoviște nu este prevăzută bretea de acces pe A0, ceea ce înseamnă că vor trebui să ajungă tot la nodul DN1A – A0 ca să urce pe A0. Este o situație care contrazice toate promisiunile inițiale ale proiectului.

Progresul fizic a ajuns la 90%, dar designul rămâne un punct slab

Deși progresul fizic pe ultimul șantier al Autostrăzii Bucureștiului (A0) a ajuns la 90%, constructorii se concentrează în prezent pe lucrările necesare racordării cu drumurile naționale DN1A și DN7. Este vorba despre cei 17,5 kilometri ai lotului 1 (Joița – Corbeanca) din semi-inelul nordic A0 Nord, unde lucrările sunt executate de asocierea româno-italiană Retter – Pizzarotti. Circulația pe primii 10 km ar putea fi deschisă în 2026, iar restul până în aprilie 2027. Totuși, chiar dacă proiectul se apropie de finalizare, designul intersecției dintre DN7 și A0 rămâne un punct de neliniște pentru conducătorii auto. Cine a venit dinspre Târgoviște nu are niciun acces direct pe A0, ceea ce devine o problemă reală, mai ales în momentele de vârf, când traficul e intens. Conducătorii auto care vin din această zonă sunt obligați să facă un detour de câteva kilometri, ceea ce contrazice ideea de eficiență pe care A0 ar trebui să o ofere.

Un semi-nod în loc de un nod complet

În loc să existe un nod complet, ca în cazul DN1A cu A0, unde accesul este direct și fără probleme, intersecția DN7 cu A0 nu are decât un semi-nod, ceea ce face ca accesul de la Târgoviște să fie practic imposibil. Este o lipsă de planificare care ar putea duce la aglomerări serioase în viitor, mai ales dacă traficul din această zonă va crește. Șoferii care vin dinspre Târgoviște nu pot intra direct pe A0 decât șoferii care rulează pe sensul dinspre București, care vin dinspre Chitila. Pentru ceilalți, nu există altă opțiune decât să meargă până la DN1A, ceea ce adaugă timp și frustrare. Chiar dacă proiectul e aproape finalizat, această greșeală de proiectare va rămâne un subiect de controversă, pentru că promite eficiență, dar nu o oferă în realitate.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (100) →