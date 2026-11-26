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Estimările Ministerului Finanțelor anunță o realitate dură pentru anul 2027: salariile și ajutoarele sociale se pot afla într-o stare de îngheț, în condițiile în care datoria publică românească se va menține peste pragul de 60% din produsul intern brut până în 2031. Această realitate, sprijinită de legi existente, va afecta atât cheltuielile salariale din administrația centrală și locală, cât și fondurile alocate prestațiilor sociale. Conform legii nr. 69/2010, în perioada 2026-2031, ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste 60%, ceea ce va duce la aplicarea prevederilor art. 13 din aceeași lege.

Cooperarea cu Grecia și eforturile de reducere a deficitului

Prim-ministrul Luca Niculescu a aprobat joi, 26 noiembrie, un parteneriat instituțional între Ministerul Finanțelor din România, condus de Alexandru Nazare, și Ministerul Economiei și Finanțelor din Grecia, condus de Kyriakos Pierrakakis, nimeni altul decât nașul de cununie al omologului său. La finalul ședinței de Guvern în care a fost confirmată noua colaborare, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a detaliat cele șase domenii majore de cooperare dintre cele două ministere și a explicat obiectivele strategice pe care le urmărește statul român prin faptul că apelează la specialiștii eleni pentru a-și îmbunătăți disciplina fiscal-bugetară.

„România are ca obiectiv strategic îmbunătățirea conformării fiscale și reducerea deficitului de încasare a TVA”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului. Premierul Luca Niculescu a avut, la scurt timp după ce a preluat cârma Executivului, o convorbire telefonică cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, cu scopul de a beneficia de expertiza specialiștilor din Grecia. Una dintre temele atinse a fost și posibilitatea de a beneficia de experiența probată de specialiștii eleni în a crește gradul de colectare și nivelul de disciplină fiscală.

Cele șase domenii majore de cooperare între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Grecia includ: Modernizarea administrației fiscale și combaterea evaziunii; Managementul finanțelor publice și politica fiscal-bugetară; Investiții și dezvoltare economică; Fonduri europene și reforme structurale; Transformare digitală și modernizare instituțională; Cooperare economică și financiară europeană. Această cooperare se va manifesta în mod concret prin schimburi de experți, vizite de studiu, misiuni tehnice, seminarii, programe de formare, grupuri de lucru tematice și proiecte pilot.

Pe 12 septembrie 2026, într-o zi de sâmbătă, Alexandru Nazare, și partenera sa, o cântăreață de muzică populară în vârstă de 30 de ani, au făcut „pasul cel mare” al relației lor.

În paralel, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat joi, într-o postare pe Facebook, faptul că discuțiile tehnice cu reprezentanții Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene au vizat stadiul pregătirii bugetului pentru anul viitor, măsurile de creștere a veniturilor bugetare și soluțiile de finanțare pentru continuarea investițiilor începute prin PNRR. Nazare a precizat că toate ministerele au transmis datele necesare construcției bugetare, iar autoritățile lucrează în prezent la definitivarea măsurilor care vor sta la baza bugetului din 2027.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a continuat joi, la sediul instituției, dialogul tehnic cu reprezentanții Direcției Generale pentru Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN) din cadrul Comisiei Europene. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice, politicile fiscal-bugetare și respectarea angajamentelor asumate de România, potrivit unei postări publicate de ministru pe Facebook.

Restricțiile bugetare sunt determinate de nivelul datoriei publice a României, care, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, se va menține peste pragul de 60% din produsul intern brut până în 2031. Prevederile legale vizează atât cheltuielile salariale din administrația centrală și locală, cât și fondurile destinate prestațiilor sociale. „Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026 – 2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art.13 din Legea nr. 69/2010.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunță că a continuat, joi, la Ministerul Finanțelor, dialogul tehnic cu reprezentanții Direcției Generale Afaceri Economice și Financiare (DG ECFIN), structura Comisiei Europene care monitorizează evoluțiile macroeconomice, politicile fiscal-bugetare ale statelor membre și respectarea angajamentelor asumate de acestea. El arată că a prezentat stadiul avansat al pregătirilor pentru bugetul din 2027 și precizează că următoarele săptămâni sunt importante pentru menținerea traiectoriei de consolidare fiscală și pentru evaluările agențiilor de rating din prima parte a anului viitor.

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