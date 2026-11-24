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Într-un moment în care economia națională se confruntă cu provocări majore, Delgaz Grid, companie de distribuție din cadrul E.ON, anunță o investiție de 37,5 milioane de euro, finanțată parțial din fonduri europene, pentru modernizarea rețelelor de distribuție din 22 de comune din județul Neamț. Proiectul, care se înscrie într-o strategie largă de transformare digitală și energetică, promite o schimbare profundă în modul în care energia electrică este gestionată și contorizată în regiune.

O investiție de 37,5 milioane de euro, finanțată parțial de fonduri europene

Delgaz Grid a semnat recent contractul de finanțare din fonduri europene pentru un proiect în valoare totală de aproape 195 milioane de lei (37,5 milioane de euro). Obiectivul principal al acestui proiect este contorizarea inteligentă, modernizarea și automatizarea rețelelor de distribuție în 22 de comune din județul Neamț. Investiția beneficiază de finanțare nerambursabilă de peste 114 milioane de lei (22 milioane de euro), din care 97 milioane de lei (18,7 milioane de euro) provin de la bugetul european.

Proiectul va include instalarea a peste 11.000 de contoare inteligente la consumatori casnici și mici consumatori non-casnici. Această modernizare urmărește să crească eficiența rețelelor, să reducă pierderile de energie și să ofere consumatorilor o contorizare mai precisă, transparență și control asupra consumului. Într-o economie în care lichiditatea scăzută la bursă (40-50 milioane de lei pe zi) trădează o dependență excesivă de retail, astfel de inițiative ar putea fi un pas major către o infrastructură mai robustă și mai autonomă.

Profitul sistemului bancar, de neclintit, a atins 11,4 miliarde de lei în 9 luni din 2026, aproape la nivelul din 9 luni din 2025. Totuși, în această economie, în care 28 de ani de transformare, în special 20 de ani de aderare la Uniunea Europeană, au dus la investiții mari, cum ar fi cele de peste 190 de milioane de euro anunțate de George Copos, Delgaz Grid se poziționează ca un exemplu de cum investițiile pot fi alăturate altor proiecte majore.

Într-o economie în care cele mai valoroase zece companii din România sunt evaluate la 83 miliarde de euro, cu o creștere de 32% într-un an, Delgaz Grid se afișează ca un jucător important, în special în sectorul energetic. Companii precum ADF Prod, care obține jumătate din venituri din export, arată că România are potențial pentru a transforma economia, dar doar dacă investițiile continue și sunt susținute de politici clare.

Proiectul Delgaz Grid se alătură unor alte investiții majore, dar nu toate sunt de același tip. În timp ce unele companii se concentrează pe export și pe producție, altele, ca Delgaz Grid, se axeză pe modernizarea infrastructurii și pe eficiența energetică. Într-un context în care antreprenorii devin jucători integrați și consumatorii echilibrează sistemul, această investiție poate fi un punct de cotitură pentru regiunea Neamț și pentru sectorul energetic în ansamblu.

Într-o economie în care 5 companii din topul producătorilor locali de uși și ferestre, precum ADF Prod, obțin venituri de 216 milioane de lei, Delgaz Grid se poziționează ca un alt jucător important, dar cu un rol diferit: modernizare și eficiență în loc de producție. Cu un proiect de 37,5 milioane de euro, compania pare să fie pregătită să facă diferența într-un sector care, deși important, nu este întotdeauna în centrul atenției.

Într-o economie în care profitul sistemului bancar a atins valori record, dar în care lichiditatea scăzută la bursă arată o dependență excesivă de retail, Delgaz Grid oferă o alternativă: investiții în infrastructură, nu doar în servicii financiare. Este un exemplu de cum un proiect de 37,5 milioane de euro poate fi mult mai decât o cifră – poate fi un semn al unei transformări reale, al unei investiții în viitor.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (73) →