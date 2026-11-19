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Numărul firmelor de impact aflate în dificultate a atins un nou record în 2025, conform studiului Radarul financiar al companiilor de impact, ediția 2026, realizat de CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România. Peste 20.931 de firme, cu active de peste un milion de euro, se confruntă în prezent cu probleme financiare, o creștere semnificativă față de 13.913 din 2018. Aproape 45% dintre cele 46.938 de companii de impact din economia României, care generează împreună 83% din cifra de afaceri a economiei, se confruntă cu dificultăți financiare, iar peste 12.600 dintre acestea au încă șanse de redresare. Datoriile cresc mai repede decât vânzările, profiturile scad, iar vulnerabilitatea financiară se accentuează. Acestea sunt principalele concluzii ale Radarului financiar al companiilor de impact, ediția 2026, studiul anual realizat din 2013 de CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, care analizează sănătatea financiară a companiilor relevante pentru economie și identifică riscurile ce pot fi prevenite prin intervenție timpurie.

Un semnal de alarmă pentru economia României

Studiul CITR relevă că 44,6% dintre companiile de impact prezentau dificultăți financiare în 2025, încadrate în două categorii de risc. Prima categorie include 12.627 de companii restructurabile, care au perspective de redresare prin măsuri adecvate. Acestea angajează aproximativ 734.000 de persoane, dintre care 81% sunt încă profitabile. A doua categorie include 8.304 companii clasificate în insolvență iminentă, ale căror probleme financiare au atins un nivel critic, având un risc ridicat de neplată a obligațiilor.

În același timp, 217 companii mari concentrează aproape jumătate din datoriile firmelor aflate în insolvență iminentă, respectiv 42,6 miliarde de euro. Unul din două companii cu active de 5 milioane de lei se află în dificultate, un maxim istoric. În mod paradoxal, peste 12.600 de companii aflate în dificultate au încă perspective de restructurare, iar 81% dintre acestea sunt profitabile, iar intervenția timpurie poate preveni agravarea problemelor financiare.

„Companiile de impact cresc în dimensiune, dar pierd din rezistența financiară. Vânzările avansează, însă profiturile se reduc, iar datoriile cresc mai rapid, ceea ce le limitează capacitatea de a face față unor noi șocuri economice. Ceea ce ne preocupă nu este doar numărul firmelor care ajung în insolvență, ci mai ales riscul ca afaceri viabile să piardă șansa de redresare pentru că intervenția vine prea târziu,” a afirmat Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

CITR lansează și Radarul CITR, un instrument online prin care companiile își pot evalua sănătatea financiară și identifica din timp semnalele de risc. Instrumentul vine într-un moment crucial, când peste 20.931 de firme au nevoie de un ajutor imediat, iar peste 12.600 dintre ele încă mai pot fi salvate prin restructurare. Este o adevărată luptă între cele care au încă șanse de redresare și cele care au atins un punct de nesalvare, într-o economie în care datoriile cresc mai repede decât vânzările.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (68) →