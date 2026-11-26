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Stellantis pare să aibă alte priorități decât majoritatea concurenților, iar alegerea unei soluții cu motor termic în loc de electrică ar putea declanșa o adevărată schismă în lumea automobilistică. Pe piața americană, Dodge a introdus o versiune cu motor de 550 CP, care vine direct în fața variantei electrice, considerată prea scumpă și insuficientă din punct de vedere al performanței. Această decizie ar putea schimba dinamica pieței, în special în contextul în care concurența chineză se impune tot mai puternic.

Puterea tradițională face concurență tehnologiei moderne

Dodge a introdus în 2026 o versiune de bază, numită Charger R/T, cu motor de 3,0 litri, L6, twin-turbo, care dezvoltă 420 CP, conectat la transmisia ZF8. Totuși, varianta electrică, 2026 Charger DAYTONA SCAT PACK, are o putere de 620 CP, dar se vinde cu un preț de 59.000 dolari, o sumă considerată excesivă pentru un model care are un acumulator de 105 kwh, oferind o autonomie de 450 km. Consumul urban este de 14,7 l/100 km, iar consumul extraurban este de 10,2 l/100 km, cifre care arată că electricitatea nu este întotdeauna cea mai eficientă soluție. Capacitate cilindrică 3,0 litri (3.000 cmc)

Modelul electric a primit sub capotă un motor pe benzină de 558 CP, la 6.200 rpm, cu tracțiune integrală (4×4 / AWD), transmisie automată cu ZF8 trepte și o masă maximă autorizată de 2.744 kg. Capacitatea rezervorului este de 66,2 litri, iar volumul maxim portbagaj este de 1.059 litri. Garanția de bază este de 3 ani/57.936 km, iar garanția grup motopropulsor este de 60 luni (5 ani) și 96.560 km.

Un răspuns la presiunea concurenței

Într-un moment în care piața este dominată de soluții electrice, decizia Stellantis de a introduce o variantă cu motor termic de 550 CP în loc de electrică poate fi interpretată ca un răspuns direct la presiunea din partea concurenței chineze. Totuși, această alegere ridică întrebări: este aceasta o soluție reală sau doar o strategie de marketing, în special atunci când modelul electric are o putere mai mare, dar un preț mult mai ridicat?

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (99) →