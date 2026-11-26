G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Într-un moment în care războiul dintre Rusia și Ucraina se apropie de cinci ani, Marea Britanie ar fi pregătit un plan de sprijin economic și energetic de proporții. Conform unor informații de ultimă oră, Regatul Unit ar fi alocat 9,5 milioane de lire sterline pentru construirea unui parc eolian de 200 MW în Ucraina, un proiect care ar urma să producă suficientă energie electrică pentru aproximativ 300.000 de locuințe. Această investiție ar face parte din eforturile Londrei de a sprijini reconstrucția sistemului energetic ucrainean, grav afectat de atacurile rusești, relatează The Guardian.

Un proiect strategic în contextul războiului

Ed Miliband, secretarul britanic pentru Energie, ar fi anunțat că investiția va contribui la construirea unui parc eolian cu o capacitate de 200 de megawați, un pas esențial în direcția independenței energetice a Ucrainei. Amplasamentul nu a fost făcut public, dar proiectul ar fi fost deja în discuție, în contextul în care atacurile rusești au distrus sau avariat peste 80% din capacitatea de producție a energiei electrice pe care Ucraina o avea înainte de război. De la începutul invaziei rusești, în 2022, Ucraina și-a instalat peste 3 gigawați de capacitate de producție din surse regenerabile, reprezentând aproximativ 20% din capacitatea totală instalată a țării, iar circa o treime provine din energia eoliană.

Guvernul britanic a alocat deja peste 770 de milioane de lire sterline pentru refacerea sistemului energetic ucrainean, fonduri folosite atât pentru intervenții de urgență, cât și pentru investiții pe termen lung în surse regenerabile și energie nucleară, menite să reducă dependența țării de gazele naturale. Acest plan ar fi o continuare a eforturilor britanice de a sprijini Ucraina, într-o luptă care se desfășoară pe două fronturi: unul militar, unul energetic.

„Investiția va contribui la dezvoltarea unei noi capacități importante de producție a energiei regenerabile, va consolida independența energetică a Ucrainei și va sprijini redresarea țării, aprofundând totodată parteneriatul economic dintre cele două state”, a declarat Miliband, conform unor surse. Parcul eolian ar fi construit și administrat de Elementum Energy, o companie înregistrată în Regatul Unit, care are birouri la Londra, Kiev și Odesa.

„În timp ce Rusia încearcă să-i cufunde pe ucraineni în întuneric, Regatul Unit ajută Ucraina să construiască un sistem energetic sigur și rezistent, de care are nevoie pentru viitor”, a mai spus oficialul britanic. Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice, iar anunțul privind investiția britanică vine la câteva zile după ce o centrală termică din apropierea orașului Odesa, în sud-vestul țării, a fost lovită, iar în unele zone au fost întrerupte alimentarea cu energie electrică, încălzirea și apa.

DTEK, cel mai mare investitor privat din sectorul energetic ucrainean, a anunțat că acesta a fost al treilea atac de amploare asupra centralelor sale electrice numai în luna noiembrie. Loviturile au loc în condițiile în care temperaturile scad, iar nevoia de încălzire devine tot mai mare. În 2023, DTEK a devenit prima companie care a construit un parc eolian într-o zonă de război, după finalizarea primei etape a proiectului Tyligulska.

Proiectul britanic ar fi o măsură de urgență, dar și o investiție strategică, într-o luptă pe termen lung pentru independența energetică a Ucrainei. Cu toate acestea, într-un context în care atacurile rusești se intensifică, întrebarea rămâne: cât de rapid va fi acest parc eolian gata să funcționeze și cât de mult va contribui la stabilizarea unui sistem energetic deja grav afectat.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (180) →