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Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat în ședința de Guvern din 26 noiembrie 2026 că salariile din sectorul public, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031. Această decizie vine în contextul în care datoria publică a României se menține peste pragul critic de 60% din PIB în perioada 2026-2031, ceea ce, conform Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, interzice majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public.

Documentul oficial anunță un viitor îngreunat pentru bugetari și beneficiari de ajutoare sociale

Conform documentului oficial prezentat de ministrul Finanțelor, datoria publică a României a atins deja 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026, iar Eurostat a înregistrat un nivel de 59,4% din PIB la finalul trimestrului al doilea. Ministerul estimează că această cifră va ajunge la 62% din PIB la sfârșitul anului 2026 și va continua să crească în următorii ani. Pentru 2027 este anticipat un nivel de 63,5%, iar în 2028 și 2029 datoria ar urma să ajungă la 64,3% din PIB. Ulterior, aceasta ar scădea la 62,5% în 2030 și la 61,2% în 2031, menținându-se totuși peste pragul de 60%.

Pe baza estimărilor actuale, în perioada 2026-2031, ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste 60%, ceea ce devine aplicabilă prevederea art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public. Această realitate pune sub semnul întrebării planurile de majorare a salariilor bugetarilor începând din 2027, dar și alte măsuri de sprijin financiar pentru cetățeni.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat că documentul prezintă atât implicațiile depășirii pragului de 60%, cât și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice. „Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern informarea cu tema „Implicațiile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB”. Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag, în conformitate cu prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a afirmat Cărbunaru.

Planul bugetar-structural național pe termen mediu, aprobat de Consiliul Uniunii Europene în ianuarie 2025, prevede o perioadă de ajustare fiscală de șapte ani. Conform recomandărilor europene, creșterea cheltuielilor nete nu trebuie să depășească 2,6% în 2026, 4,6% în 2027, 4,4% în 2028, 4,2% în 2029 și 4% în 2030. Deficitul bugetar, calculat potrivit metodologiei europene, a fost de 9,2% din PIB în 2024 și este estimat la 7,8% în 2025. Acesta ar urma să scadă la 6% în 2026, 5,2% în 2027, 4,2% în 2028 și 3,2% în 2029.

Documentul arată că România se află în procedură de deficit excesiv din 2020, iar datoria publică a crescut treptat pentru finanțarea deficitelor bugetare ridicate și refinanțarea datoriei ajunse la scadență. În aceste condiții, planurile privind creșterea salariilor bugetarilor începând din 2027 sunt puse sub semnul întrebării. Ministrul Finanțelor a anunțat că salariile bugetarilor și alocațiile copiilor vor rămâne înghețate în 2027, măsura fiind impusă de depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice.

În ședința de Guvern din 26 noiembrie 2026, Alexandru Nazare a informat că legislația în vigoare interzice majorarea cheltuielilor cu personalul și asistența socială pentru anul viitor. Această restricție se aplică deoarece estimările indică o pondere a datoriei publice peste 60% din produsul intern brut (PIB) în perioada 2026-2031. Ministrul Finanțelor a avertizat în ședința de Guvern că planul de majorare a salariilor în 2027 este împiedicat de nivelul datoriei publice. Potrivit raportului prezentat de ministru, datoria publică a României va rămâne peste pragul de 60% din PIB în următorii cinci ani, ceea ce înseamnă că cheltuielile cu salariile în aparatul de stat și cu asistența socială nu vor putea fi majorate.

În concluzie, tensiunea economică este palpabilă, iar deciziile guvernamentale vor impune o realitate dură pentru cetățeni, bugetari și sectorul public. Cetățenii se confruntă cu un viitor incert, iar investitorii și antreprenorii trebuie să se pregătească pentru o perioadă de ajustare fiscală și o reducere a sprijinului financiar din partea statului.

Sursa anonima

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