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Premierul României, Luca Niculescu, a exprimat susținerea sa pentru aderarea țării la zona euro, în contextul în care un raport privind competitivitatea României propune anul 2035 ca data pentru adoptarea monedei unice europene. Declarațiile au fost făcute la sediul Băncii Naționale a României, în cadrul prezentării unui raport realizat sub coordonarea fostului premier italian Enrico Letta. Șeful Guvernului a subliniat importanța respectării traiectoriei fiscale convenite cu Comisia Europeană până în 2031, inclusiv reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB.

Progres economic, dar lacune în competitivitate și digitalizare

Potrivit cifrelor prezentate de premier, România a înregistrat o creștere semnificativă a PIB-ului pe locuitor, trecând de la 26% la 78% din media europeană în ultimii 25 de ani. Cu toate acestea, Luca Niculescu a subliniat că modelul economic care a dus la această dezvoltare și-a atins limitele. România ocupă locul 29 din 130 de economii în ceea ce privește complexitatea exporturilor, dar se află pe poziția 61 din 70 în clasamentul competitivității, fiind penultima din Uniunea Europeană.

Diferențe semnificative există și în domeniul digitalizării. Deși 96% dintre gospodăriile din România au acces la fibră optică, țara noastră ocupă ultimul loc în Europa în ceea ce privește serviciile publice digitale. Premierul a atras atenția și asupra instabilității politice, amintind că România a avut 11 prim-miniștri în ultimii zece ani, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o problemă pentru asumarea și implementarea deciziilor pe termen lung.

Pentru a aborda aceste provocări, Luca Niculescu a anunțat că încearcă să constituie un comitet dedicat competitivității României, format din economiști independenți și reprezentanți ai Consiliului Fiscal, Băncii Naționale și Administrației Prezidențiale. Comitetul ar urma să prezinte o primă versiune a strategiei în termen de șase luni, iar forma finală să fie elaborată în decurs de un an. Obiectivele acesteia ar urma să fie incluse în planul de parteneriat cu Uniunea Europeană pentru perioada 2028-2034.

Premierul consideră că este nevoie de un consens între partidele politice, patronate și sindicate pentru ca măsurile economice să fie continuate și de viitoarele guverne. Printre măsurile recomandate în raport se numără simplificarea administrației publice, reducerea deficitului bugetar și acordarea unui sprijin țintit în domeniul energiei. Acesta a dat drept exemplu colaborarea pentru aderarea României la OCDE, un proiect în care partidele politice, patronatele și sindicatele au reușit să coopereze eficient.

Luca Niculescu a făcut referire și la unul dintre cele patru scenarii prezentate în raport, care analizează posibilitatea îndepărtării României de Uniunea Europeană. Premierul a descris acest scenariu drept un avertisment și a subliniat că dezvoltarea economică a țării trebuie să continue în cadrul Uniunii Europene. Totodată, șeful Guvernului a precizat că prioritatea Executivului trebuie să fie punerea în aplicare a măsurilor asumate.

„România nu duce lipsă de strategii. În general, duce lipsă de execuție. Și aici se vor concentra eforturile noastre.”

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Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (78) →