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AROBS Transilvania a anunțat o performanță excepțională în primele nouă luni din 2026, într-un context economic incert și schimbări rapide pe piața tehnologică. Compania a înregistrat o cifră de afaceri de 453 milioane de lei, o creștere de 38% față de aceeași perioadă din 2025, arătând că afacerile sale nu doar că nu se opresc, ci duduie. EBITDA a atins 65,5 milioane de lei, o creștere de 31%, iar profitul net a ajuns la 36 milioane de lei, aproape dublându-se față de anul trecut, cu o creștere de 90%. Aceste cifre vorbesc de la sine, dar spun și multe despre capacitatea companiei de a transforma provocările în oportunități.

Creșteri spectaculoase, dar ce se ascunde în spatele numerelor

Profitul operațional a crescut cu 53%, ajungând la 38,3 milioane de lei, iar marja netă a urcat de la 5,7% la 7,9%. Această creștere a fost susținută, în parte, de rezultatul financiar pozitiv, generat în principal de diferențele de curs valutar. Excluzând acest element, profitul net ajustat a fost de 28,2 milioane de lei. În ceea ce privește realizările față de bugetul anual, AROBS a atins 82% din cifra de afaceri, 80% din EBITDA și 87% din profitul operațional prevăzute pentru întregul an. Acest lucru arată că compania nu doar că respectă planul, ci chiar depășește așteptările.

Trimestrul al treilea a fost cel mai bun din istoria AROBS, cu o cifră de afaceri de 162 milioane de lei, cu 9% mai mare decât în trimestrul al doilea din 2026 și cu 43% mai mare decât în trimestrul al treilea din 2025. Toate cele trei segmente de business – servicii software, produse software și sisteme integrate – au înregistrat creșteri semnificative față de anul precedent și față de trimestrul anterior. EBITDA trimestrială a fost de 24 milioane de lei, cu 27% mai mare decât în T3 2025, iar profitul net a crescut cu 34%, ajungând la 11,5 milioane de lei.

„One AROBS nu reprezintă doar simplificarea structurii Grupului, ci evoluția către o organizație capabilă să valorifice la scară mai mare competențele tehnologice, relațiile comerciale și resursele operaționale, atât din țările unde suntem prezenți cu sedii, cât și din piețele pe care le deservim de la distanță. Obiectivul nostru este ca fiecare companie integrată să contribuie nu doar la dimensiunea Grupului, ci și la competitivitatea, productivitatea și profitabilitatea acestuia. Rezultatele de până acum arată că ceea ce am construit în ultimii ani începe să funcționeze ca un singur Grup, iar asta se vede atât în cifre, cât și în felul în care lucrează echipele noastre. Este momentul în care ne putem uita dincolo de integrare, spre ceea ce va face diferența în anii următori. Inteligența artificială schimbă felul în care se dezvoltă software, iar pentru noi întrebarea nu mai este dacă o adoptăm, ci cât de repede și cât de bine o integrăm. Am început din interior: folosim AI în procesele noastre și în activitatea echipelor de dezvoltare, pentru a crește productivitatea și calitatea livrării.”

În ceea ce privește veniturile consolidate ale companiei, acestea au atins 453,21 milioane de lei, o creștere de 37,97% față de 238,79 milioane lei în exercițiul financiar anterior. Veniturile pe segmentul servicii software au fost de 288,52 milioane lei, pe produse software de 83,16 milioane lei, iar pe sisteme integrate de 81,52 milioane lei. Aceste cifre nu doar că confirmă creșterea generală, dar arată și o diversificare a veniturilor, ce poate fi un semn de rezistență în fața incertitudinilor economice.

Dincolo de numere, AROBS se află într-un moment crucial, în care integrarea internă și adoptarea rapidă a inteligenței artificiale pot face diferența între companiile care se adaptează și cele care rămân în urmă. Este o luptă pe două fronturi: pe partea de creștere și pe cea de inovație, iar AROBS pare să aibă un plan clar pentru ambele.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (70) →