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Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria că instituția pe care o conduce se confruntă cu o datorie de 1,5 miliarde lei, datorită unor scheme de ajutor de stat lansate fără ca bugetul necesar să fie prevăzut. Această situație, conform declarațiilor sale, a fost creată de deciziile luate în trecut, fără o planificare financiară corespunzătoare. Barbu a subliniat că nu este vina fostului ministru interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, ci a fostului premier, care a luat decizii privind alocarea din Fondul de rezervă fără să fie puse în bugetul Ministerului Agriculturii.

Ministerul Agriculturii a făcut cea mai mare economie la fondul de salarii

Florin Barbu a menționat că Ministerul Agriculturii a fost primul minister care a făcut o reorganizare majoră, cu o economie de 14% la fondul de salarii, în condițiile în care statul i-a cerut doar o reducere de 10%. Totuși, aceste economii nu sunt suficiente pentru a acoperi datoria de 1,5 miliarde lei. Ministrul a subliniat că nu există economii care să poată plăti schemele promise fermierilor, iar acestea pot duce la litigii între Ministerul Agriculturii și fermierii români. ‘Noi nu trebuie să le dăm speranțe fără să avem surse financiare’, a declarat el. Noi trebuie să avem un dialog corect și să le explicăm, așa cum am făcut și astăzi în ședința de Guvern, unde avem sursele necesare, de 314 milioane de lei pentru a plăti diferența de cost la îngrășământ utilizat în agricultură El a subliniat că banii nu sunt necesari pentru salarii, având în vedere că Ministerul Agriculturii a făcut ‘cea mai mare economie’ la fondul de salarii încă din 2024

Prim-ministrul, Nazare și Neacșu vor lua o decizie în decembrie

Barbu a anunțat că prim-ministrul, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și vicepremierul PSD Marian Neacșu se vor pune la masă în decembrie, pentru a vedea cum se pot acoperi aceste găuri lăsate. Soluțiile propuse includ alocarea din Fondul de rezervă sau o rectificare bugetară. ‘Sunt convins că domnul prim-ministru, domnul Nazare, domnul vicepremier Neacșu vor lua o decizie și cred că în luna decembrie se vor pune la masă, să vedem cum putem acoperi aceste găuri lăsate’, a afirmat ministrul. În același timp, Ministerul Agriculturii are nevoie de cel puțin un miliard de lei pentru a acoperi plățile promise fermierilor români și pentru a ‘închide anul’, a adăugat el.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (37) →