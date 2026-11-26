G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Inițiativa legislativă depusă de parlamentari PSD la Senat a stârnit o tempestă de reacții, în special din partea opoziției, care consideră că această propunere ar putea îngrădi accesul cetățenilor la informații de interes public. Proiectul de modificare a Legii 544/2001, adoptată în anul 2001, vizează introducerea unor condiții care ar permite instituțiilor publice să perceapă taxe pentru furnizarea datelor. Într-o postare pe Facebook, Diana Buzoianu, vicepreședintă USR și fostă ministră a Mediului, a criticat inițiativa, acuzând PSD că dorește să transforme accesul la informații publice într-un proces costisitor. „PSD… oamenii văd că ne vreți în dictatură”, a spus ea, subliniind că dreptul cetățenilor de a avea acces la informații nu poate fi îngrădit, conform articolului 31 din Constituție.

Diana Buzoianu a susținut că modificările ar putea îngrădi accesul cetățenilor la informațiile publice și le-ar putea impune costuri pentru obținerea acestora.

Inițiativa legislativă vizează taxarea accesului la informații publice

Proiectul de lege, depus la Senat în data de 24 noiembrie, a fost inițiat de senatoarea PSD Alina-Elena Tănăsescu, deputatul PSD Adrian Câciu și deputata PSD Corina Ene. Semnat de 32 de parlamentari social-democrați, propunerea legislativă ar introduce costuri pentru obținerea datelor publice, inclusiv cele digitale. Potrivit textului proiectului, primele cinci pagini reproduse pe suport de hârtie ar urma să fie gratuite, iar costul copiilor care depășesc acest număr ar putea fi suportat de solicitant. Pentru documentele transmise în format electronic, proiectul permite perceperea unui tarif atunci când comunicarea presupune operațiuni suplimentare, cum ar fi identificarea, extragerea, selectarea, scanarea, digitizarea, anonimizarea sau pregătirea documentelor.

Tarifele ar urma să fie stabilite de fiecare autoritate sau instituție publică, în funcție de costurile efective, rezonabile, verificabile și direct atribuibile operațiunilor realizate. Metodologia de calcul ar trebui aprobată și publicată de instituția respectivă. Diana Buzoianu a criticat tocmai posibilitatea ca fiecare autoritate să își stabilească propriul sistem de tarifare. „PSD tocmai a depus un proiect de lege în Parlament prin care vrea ca tu să scoți bani din buzunar dacă ai cerut informații de interes public. Cât? Fiecare autoritate, propune PSD, și-ar face propriul sistem de tarifare. În funcție de costurile de găsit informațiile”, a scris ea.

Modificările ar permite refuzul unor cereri de informații publice

În plus, proiectul de lege prevede că instituțiile publice ar putea refuza să răspundă la cererile de informații de interes public pe care le consideră „vădit disproporționate”. Această prevedere a fost criticată de mai mulți deputați din opoziție, care au avertizat că ar putea duce la o limitare a transparenței și la o reducere a accesului la informații publice. De asemenea, proiectul ar introduce obligația pentru solicitanți de a-și confirma identitatea înainte de a primi informații, ceea ce ar putea îngreuna procesul de obținere a datelor.

În prezent, Legea 544/2001 garantează cetățenilor dreptul de a solicita gratuit, prin e-mail, date de interes public de la instituții, pe care le vor primi în termen de maxim 30 de zile, dacă furnizarea acestora este legală. Propunerea PSD ar introduce piedici în calea acestui proces, prin introducerea unor taxe și a condițiilor pentru refuzul unor cereri. Conform unui alt articol al proiectului, tariful nu poate avea caracter punitiv și trebuie să fie proporțional cu operațiunile efectiv realizate. Nu va fi perceput tarif pentru simpla indicare a unui link către informații deja publicate, dacă acestea sunt accesibile gratuit și în mod efectiv.

Inițiatorii proiectului explică motivele modificărilor, inclusiv reglementarea volumului cererilor și confirmarea identității solicitantului.

Inițiativa legislativă a fost semnată de 32 de parlamentari PSD

Inițiativa legislativă a fost semnată de 32 de parlamentari PSD, printre care și doi deputați de Bihor: Corina Ene și Cristian Emanuel Cîmpan. Alți 31 de parlamentari social-democrați au semnat această inițiativă, care a fost depusă la Senat. Proiectul vizează modificarea Legii 544/2001, actul normativ care garantează accesul liber la informații publice și reprezintă unul dintre principalele instrumente de documentare pentru presă. Printre inițiatorii proiectului se află și deputatul clujean Remus Lăpușan, alături de alți 31 de parlamentari social-democrați.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (46) →