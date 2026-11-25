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Într-un ton dur și fără margini de compromis, președintele rus Vladimir Putin a anunțat marți, 24 noiembrie, că Moscova va răspunde cu represalii la atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia, acuzând Kiev că ignorează solicitările directe ale președintelui american Donald Trump. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni la Kremlin cu oficiali guvernamentali și directori ai companiilor energetice din Rusia, în contextul unui nou val de atacuri asupra infrastructurii petroliere. Putin a subliniat că Ucraina continuă să atace instalațiile de rafinare a petrolului, în pofida apelului și a solicitării directe din partea Washingtonului. „Vedem că regimul de la Kiev continuă să ne atace instalațiile de rafinare a petrolului, de altfel, în pofida apelului și a solicitării directe din partea președintelui SUA de a nu face acest lucru, de a se abține de la aceste atacuri. Dar autoritățile de la Kiev nu țin cont de astfel de sfaturi. Totul continuă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a afirmat Putin, într-un discurs plin de tensiune și de amenințări.

Atacuri asupra rafinăriilor și reacția Moscovei

În discursul său, Putin a susținut că Ucraina nu ține cont de demersurile diplomatice venite de la Washington pentru protejarea infrastructurii energetice. „În acest sens, aș dori să subliniez că măsurile de represalii din partea noastră sunt inevitabile”, a adăugat liderul rus. În ciuda declarațiilor lui Putin, forțele ucrainene au lansat imediat un nou atac masiv cu drone asupra infrastructurii petroliere din Rusia, la doar câteva ore după declarațiile lui Vladimir Putin și invocarea apelului atribuit lui Donald Trump.

În noaptea de marți spre miercuri, 24 spre 25 noiembrie, două rafinării strategice deținute de gigantul Rosneft în regiunea rusă Samara, situate la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina, au fost lovite și cuprinse de incendii de amploare. Potrivit Statului-Major al Forțelor Armate ale Ucrainei și canalelor de monitorizare OSINT, operațiunea a vizat rafinăriile din Sîzran și Kuibîșev, unități esențiale în lanțul de aprovizionare cu carburanți al armatei ruse, cu o capacitate combinată de procesare de peste 15 milioane de tone de țiței anual. La Sîzran, loviturile au avariat instalațiile primare de distilare și rezervoarele de stocare, în timp ce imaginile publicate de localnici pe rețelele sociale au surprins flăcări uriașe și la complexul din Kuibîșev.

Ucraina: represalii doar dacă se oprește bombardarea rețelei electrice

Deși loviturile asupra rafinăriilor au scăzut în intensitate la mijlocul lunii octombrie, după anunțul lui Donald Trump privind un armistițiu energetic, atacurile au fost reluate la finalul lunii trecute. Oficialii de la Kiev au transmis în repetate rânduri că Ucraina va opri atacurile asupra infrastructurii energetice rusești doar în momentul în care Moscova va înceta bombardamentele asupra rețelei electrice și energetice ucrainene. Pe de altă parte, administrația președintelui american Donald Trump a renunțat discret la inițiativele de încheiere a unor afaceri de anvergură cu Rusia, pe care le avea în vedere ca posibil stimulent pentru a încheia războiul în Ucraina. Motivul, potrivit unor surse, este că Moscova a arătat puțin interes față de proiectele propuse în sectoarele energetic și aeronautic.

În acest context, emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, le-au spus oficialilor europeni că astfel de inițiative nu mai sunt acum în centrul preocupărilor Washingtonului în discuțiile cu Moscova. Acest lucru a adăugat presiune asupra tensiunilor deja existente între cele două țări și a amplificat riscul unei escaladări a conflictului, cu efecte neașteptate pentru regiune.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (171) →