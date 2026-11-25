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Ultimele zile ale campaniei de plăți în avans pentru subvențiile anului 2026 se apropie rapid, iar fermierii trebuie să acționeze fără întârziere pentru a intra pe lista de plată. Campania se desfășoară în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie, iar această săptămână, de la 23 la 27 noiembrie, reprezintă ultima ocazie pentru fermieri să-și finalizeze procesul de autorizare. Ziua de 30 noiembrie este o zi liberă pentru bugetari, inclusiv pentru angajații Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), ceea ce face ca ultimele autorizări să aibă loc vineri, 27 noiembrie, o zi cu program scurt.

Plăți în avans până la 75% din FEGA și 85% din FEADR

Fermierii care au deja autorizări pot beneficia de plăți în avans, cu până la 75% din cuantumul intervențiilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și 85% din cuantumul intervențiilor finanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Din 2 decembrie, APIA începe plățile finale, corespunzătoare diferenței până la cuantumul integral aprobat pentru fiecare intervenție. Această etapă va dura până la 30 iunie 2027, iar plățile integrale vor fi efectuate și pentru alte scheme care nu au făcut obiectul plăților în avans.

Funcționarii APIA vor continua activitatea până vineri, 27 noiembrie, după care vor intra într-o mică vacanță până la 2 decembrie. În anii trecuți, agenția de plăți oferea informări regulate, de obicei la două zile, pentru a permite fermierilor să fie la curent cu stadiul autorizărilor. Totuși, în ultimele zile ale campaniei, APIA nu a mai ținut la curent publicul și media, ceea ce a generat o anumită confuzie în rândul fermierilor.

Cel mai recent comunicat al APIA a fost emis pe 11 noiembrie, în care s-a anunțat că până la acea dată au fost autorizate la plată în cadrul Campaniei de plăți în avans aferente anului 2026, fonduri în valoare de 1.060.618.148,16 euro pentru un număr de 622.047 de fermieri din FEGA, FEADR și BN1 (cofinanțare de la bugetul național). Comparativ cu perioada similară din Campania 2025, la aceeași dată fuseseră autorizate 503.838.336,10 euro pentru 553.545 de fermieri. Astfel, valoarea totală a fondurilor direcționate către fermieri este de peste 2 ori mai mare față de perioada similară a anului trecut, ceea ce înseamnă că la această dată au fost autorizate la plată în plus 556,78 milioane de euro, iar valoarea medie autorizată per fermier a crescut de la aproximativ 910 euro la 1.705 euro (+87%). Totodată, numărul de beneficiari a crescut cu 68.502 fermieri (+12,4%).

Pentru Campania 2026, plățile se vor efectua în lei, astfel: pentru intervențiile finanțate din FEGA, cursul de schimb valutar este de 5,2788 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2026 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C/2026/4617. Pentru intervențiile finanțate din FEADR, cursul de schimb valutar este de 5,0968 lei/euro stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2025 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C/2026/44.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (34) →