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Miercuri, 25 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, depusă de 71 de deputați ai PNL și USR. Documentul le acuză pe autorități de gestionarea deficitară a sistemului sanitar, întârzieri la plata concediilor medicale, lipsa unor medicamente esențiale și pierderea unor finanțări pentru construirea de spitale. Moțiunea a trecut cu 154 de voturi „pentru”, 91 de voturi „împotrivă”, 17 abțineri și 6 deputați care nu au votat. Este un semnal clar, dar nu unul care să aducă schimbări imediate, mai ales că ministrul PSD a anunțat că nu demisionează și a lansat atacuri directe la adresa USR, invocând și voturile AUR, care au contribuit la adoptarea documentului.

Ministrul respinge acuzațiile și a anunțat că nu demisionează

Ministrul Alexandru Rogobete a respins în mod categoric acuzațiile aduse împotriva sa și a anunțat că nu își va da demisia, chiar dacă moțiunea a fost adoptată. Într-o declarație făcută în plenul Camerei Deputaților, oficialul PSD a întrebat opoziția dacă „acum sunt bune voturile de la AUR”, după ce formațiunea a votat în favoarea moțiunii. El a susținut că nu poate da curs unei moțiuni scrisă de un urmărit penal și a criticat inițiatorii documentului, acuzându-i că nu au făcut niciodată nimic pentru România.

„Cu toate că moțiunea a trecut, nu îmi voi da demisia din funcția de ministru al Sănătății, pentru că nu pot da curs unei moțiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat românilor o datorie de un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generații. Nu îmi pot da demisia după o moțiune scrisă de bufonii și circarii de la USR, care doar cu asta se ocupă în Parlamentul României și care nu au făcut niciodată nimic pentru România”, a afirmat Rogobete.

USR și PNL au depus moțiunea, dar nu au reușit să obțină rezultate concrete

Inițiatorii moțiunii, cei de la PNL și USR, au acuzat ministrul de gestionarea deficitară a sistemului sanitar, lipsa unor medicamente și întârzieri în plata concediilor medicale. Deputatul USR Emanuel Ungureanu a reiterat în plen acuzațiile, spunând: „Plecați acasă, sunteți o rușine!” Moțiunea, intitulată „Un pacient nu poate înghiți un tabel, un spital nu se construiește cu comunicate de presă”, a fost adoptată, dar nu s-a transformat într-un moment de schimbare semnificativă, mai ales că ministrul a refuzat să demisioneze.

În plus, ministrul a criticat moțiunea, susținând că aceasta este un spectacol politic fără substanță. „Reproșurile pe care mi le pot aduce este că poate statisticile, poate uneori par mai lipsite de empatie. Aceste statistici au fost utilizate de către cei de la USR, așa cum fac ei de obicei, așa s-au înființat până la urmă pe drama și pe suferința oamenilor”, a spus Rogobete, într-o reacție care a generat tensiuni în plen.

Liderul AUR îi îndeamnă pe PNL și USR să dărâme și Guvernul

Liderul AUR, George Simion, a îndemnat în mod clar pe cei de la PNL și USR să se gândească să dărâme și Guvernul Niculescu, nu doar să inițieze moțiuni simple împotriva miniștrilor. El le-a reamintit liberalilor că acest Executiv a fost învestit cu voturile lor, iar moțiunea împotriva ministrului Rogobete nu este o soluție, ci doar un spectacol politic.

Camera Deputaților a dezbătut moțiunea miercuri, de la ora 10:00, iar inițiatorii au susținut că bugetul Ministerului Sănătății pentru anul 2026 ar fi fost construit deficitar. Moțiunea a fost adoptată, dar nu a reprezentat un punct de cotitură pentru sistemul sanitar, mai ales că ministrul nu a dat semnale clare de schimbare. Tensiunile rămân, iar taberele politice nu se pot reconcilia, cu toate că un act democratic a fost respectat: moțiunea a trecut, iar dreptul de a vota a fost exercitat.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (43) →