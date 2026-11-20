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Myanmarul a reacționat cu fermitate la decizia istorică a Curții Internaționale de Justiție (CIJ), care a stabilit că autoritățile birmane au comis genocid împotriva minorității musulmane rohingya. Purtătoarea de cuvânt a președinției de la Naypyidaw, Khaing Khaing Soe, a declarat vineri că hotărârea instanței este „nedreaptă”, subliniind că nu toți cei 15 judecători ai CIJ au fost de acord. Decizia a fost luată cu nouă voturi pentru și șase împotrivă, ceea ce a generat o discrepanță majoră în rândul instanței.

Genocidul și consecințele pentru rohingya

Președintele CIJ, Yuji Iwasawa, a prezentat joi probe ample care dovedesc atrocitățile comise în 2017 împotriva rohingya, unii dintre care sunt musulmani. Forțele de securitate din Myanmar au ucis circa 10.000 de rohingya, ceea ce a determinat circa 750.000 dintre minoritari să se refugieze în Bangladesh. Militarii au comis „violențe sexuale generalizate” împotriva femeilor și au supus copii la „violențe extreme”, conform declarațiilor magistratului. Satele rohingya au fost distruse sistematic, iar populația a fost înlocuită cu alte etnii.

Curtea a stabilit că „singura deducție rezonabilă” este că autoritățile din Myanmar aveau intenția de a distruge populația rohingya, ceea ce constituie un criteriu esențial pentru acuzația de genocid. În ciuda acestor dovezi, Myanmarul a respins permanent acuzațiile de genocid și a susținut că represiunea cu ajutorul armatei a fost justificată de insurecția rohingya, după atacuri în care au fost uciși peste zece militari din forțele de securitate.

Reacții internaționale și implicații legale

Curtea Internațională de Justiție a cerut Myanmarului să permită și să faciliteze repatrierea rohingya în condiții de siguranță, voluntar și „cu demnitate”, precum și să ancheteze orice suspect de comiterea unor acte de genocid. Instanța a prevăzut și acordarea de despăgubiri, a căror valoare urmează să fie stabilită. Deciziile CIJ sunt obligatorii și fără drept de apel, dar instanța nu are nicio modalitate practică de a impune aplicarea lor.

La nivel internațional, UE, ONU și Australia au salutat decizia CIJ, cerând Myanmarului să respecte hotărârea. Statele Unite au avut o reacție mai reținută, cu Departamentul de Stat al SUA avertizând împotriva „politizării” CJI. În același timp, președintele Adunării Generale a ONU, Khalilur Rahman, a cerut vineri ca Myanmarul să aducă rohingya acasă, în fața a mii de refugiați reuniți în uriașa Tabără de Refugiați Cox Bazar, la frontiera între Bangladesh și Myanmar.

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