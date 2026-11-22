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La Complexul Comercial Phoenix din municipiul Iași, un incendiu a izbucnit duminică într-un magazin de produse din mase plastice, un eveniment care a mobilizat o echipă imensă de pompieri. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, reușind să localizeze focul în scurt timp. Evenimentul a fost anunțat prin apelul la numărul 112, iar echipajele de intervenție au fost alertate imediat.

Intervenția pompierilor și amploarea daunelor

Pompierii militari ieșeni au fost mobilizați cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială pentru transportul apei (ATA), o autospecială pentru intervenții și salvări de la înălțime (ASII), precum și un echipaj de prim ajutor calificat (EPA), cu echipajele aferente. La locul evenimentului, autoritățile au constatat că incendiul se manifestă într-un magazin de produse din mase plastice, cu o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați, situat într-un complex comercial cu o suprafață totală de 5.000 de metri pătrați. Focul a fost localizat în timp util, evitându-se extinderea acestuia la restul complexului.

În prezent, echipajele acționează pentru stingerea completă a incendiului, identificarea oricărui focar ascuns și înlăturarea efectelor negative ale evenimentului. Incidena asemănătoare a fost înregistrată în primele nouă luni ale anului 2026, perioadă în care valoarea despăgubirilor achitate de UNIQA pentru IMM-uri a crescut cu 65% față de aceeași perioadă din 2025. Incendiile reprezintă principala sursă de daune, concentrând peste 60% din totalul despăgubirilor plătite de companie.

Riscuri crescute pentru IMM-uri și impact economic semnificativ

În primele 9 luni din 2026, valoarea daunelor plătite de UNIQA pentru incendii în cadrul IMM-urilor a fost de peste două ori mai mare față de aceeași perioadă din 2025. Valoarea medie a daunelor achitate de UNIQA pentru acest tip de eveniment a atins aproape 370.000 lei, un nivel de trei ori mai ridicat decât în primele 9 luni din 2025.

Printre cele mai frecvente cauze ale daunelor se numără scurtcircuitul, furtuna, inundațiile cauzate de apă din conducte și greutatea zăpezii. Aceste tipuri de evenimente au reprezentat între 5 și 8% din valoarea totală a daunelor plătite de UNIQA pentru IMM-uri în primele trei trimestre din 2026. Numărul dosarelor de daună plătite pentru acest segment a crescut cu 20%, reflectând o expunere tot mai mare a companiilor mici și mijlocii la evenimente neprevăzute, în special în contextul riscurilor operaționale și a fenomenelor meteorologice extreme.

Incidentul de la Complexul Comercial Phoenix este doar un exemplu al unei tendințe alarmante: afacerile din România sunt din ce în ce mai expuse la evenimente extreme, iar riscurile legate de incendii se amplifică, aducând consecințe economice semnificative.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (160) →