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Un profesor din România a emis un semnal de alarmă privind situația din școlile românești, avertizând că lipsa de disciplină și lipsa de respect față de autoritatea profesorului pot duce la o criză educațională. Într-un material de opinie publicat pe site-ul La Tablă, profesorul Laurențiu B. a descris o imagine alarmantă dintr-o clasă de liceu, unde elevii par să fie mai preocupați de propriile activități decât de lecția care are loc.

Imagini dintr-o oră de clasă: elevii se joacă cu telefonul, vorbesc peste profesor și nu respectă regulile

Profesorul a descris cum se desfășoară o oră obișnuită într-o clasă de liceu, unde elevii se îndreptă spre comportamente care ar putea fi considerate inacceptabile într-un mediu educațional. „Intru în clasă. Doi elevi sunt încă în picioare, deși a sunat de câteva minute. Unul își caută ceva prin ghiozdan, altul își termină sandvișul. În ultima bancă, trei telefoane sunt deja în funcțiune. Unul dintre elevi râde cu ochii în ecran, altul își filmează colegul, iar o fată își aranjează genele folosind camera frontală. Pe fundal se aude o melodie, dintr-un telefon ascuns sub bancă. Le spun „Bună ziua!”. Câțiva răspund. Ceilalți nici nu ridică privirea”, a povestit profesorul.

În timpul orei, profesorul trebuie să „concureze cu o conversație despre ce a postat cineva pe TikTok”, cu notificările care se aud de pe telefoanele elevilor și cu unii care „mestecă zgomotos chipsuri”. Acesta a mai spus că, atunci când încearcă să predea, trebuie să „concură” cu o conversație despre ce a postat cineva pe TikTok, cu notificările care se aud de pe telefoanele elevilor și cu unii care „mestecă zgomotos chipsuri”.

Îi atrag atenția imediat ce-l observ făcând asta. Îmi răspunde că nu deranjează pe nimeni. Începe un ping-pong de replici, mă păcălește că o lasă în bancă. Altul începe să filmeze discuția. Râd toți. Îi cer să pună telefonul deoparte. Mă întreabă de ce, că doar nu se uită la el. Într-o bancă, cineva își pune căștile și lasă capul pe bancă. În alta, doi elevi schimbă locurile fără să întrebe. Unul doarme cu capul pe brațe. Îl strig. Îmi spune că este obosit. Îl întreb dacă a dormit noaptea. Îmi răspunde că nu e treaba mea.

Profesorul a descris și situații în care elevii vapează și se filmează în timpul orei, vorbesc peste el sau refuză să participe la lecție. Unii nu au caiete, iar alții susțin că nu au chef să scrie și îi cer să trimită materialele pe grupul clasei. „Și astfel, cu zeci de întreruperi, de negocieri, trec 50 de minute. Nu predând cât mi-am propus, ci negociind permanent lucruri care, în mod normal, n-ar trebui negociate: să nu mănânci în timpul orei, să nu fumezi în clasă, să nu filmezi colegii și profesorul fără acord, să nu vorbești peste cel care predă, să nu folosești telefonul ca și cum ai fi în propria sufragerie.”

La finalul zilei, când ajung acasă, mă mai așteaptă uneori și mesajele părinților. Profesorul susține că unii părinți contestă constant deciziile cadrelor didactice, cerând explicații pentru observații, note mici sau sancțiuni. Acesta consideră că profesorii au ajuns să fie tratați ca niște prestatori de servicii, în timp ce părinții le justifică uneori copiilor comportamente precum înjurăturile, refuzul de a lucra sau deranjarea orelor.

Disciplina nu e comunism, respectul nu e opresiune, iar profesorul nu este un moft

Profesorul susține că nu generalizează, deoarece există elevi extraordinari și părinți care își cresc copiii cu responsabilitate, bun-simț și respect. Există clase în care se poate lucra și profesori care reușesc să construiască relații autentice cu elevii. Dar ar fi o greșeală să ne prefacem că situațiile grave sunt doar excepții sau că nu există o problemă de autoritate în școala românească. E o mare problemă de disciplină!

Profesorul consideră că situația a devenit absurdă, având în vedere că, afirmă acesta, „orice încercare de a introduce reguli este suspectă, iar orice regulă mai fermă devine imediat o întoarcere la comunism.” „Propui o uniformă școlară? Ești comunist, vrei să-i uniformizezi pe copii, să le anulezi personalitatea! Propui o ținută decentă și niște reguli clare privind vestimentația? Ești învechit, nu înțelegi generația actuală! Propui ca telefoanele să nu mai fie folosite în timpul orelor? Nu ești suficient de modern și nu înțelegi tehnologia! Ceri respectarea unui regulament? Ești autoritar și traumatizezi copiii!”

Dar când s-a ajuns ca elevii să vapeze în clasă, să transmită live în timpul lecțiilor, să mănânce nestingheriți, să vorbească obraznic cu profesorii și să transforme ora într-un spectacol pentru urmăritorii de pe internet, atunci ce suntem? Moderni? Liberi? Progresiști? Profesorul susține că regulile și disciplina nu îngrădesc libertatea elevilor, ci îi învață să respecte drepturile celorlalți.

Acesta cere ca profesorii să poată impune reguli fără presiuni din partea părinților, iar sancțiunile pentru comportamente nepotrivite să aibă consecințe reale. „Și mai cerem ceva: ca părinții să înțeleagă că educația nu se termină la poarta casei și că profesorul nu poate repara, în 50 de minute, ceea ce familia refuză să corecteze ani la rând. Nu este normal ca părintele să conteste orice observație, să negocieze orice notă și să transforme fiecare sancțiune într-un conflict personal cu profesorul.”

Copilul nu are întotdeauna dreptate. Iar a-i da impresia că are întotdeauna dreptate nu înseamnă să-l iubești, ci să-l privezi de ocazia de a înțelege că faptele au consecințe. Profesorul se întreabă ce fel de adulți vor deveni elevii dacă nu sunt învățați să respecte reguli și să își asume responsabilitatea pentru propriile fapte. Acesta compară comportamentul tolerat în școală cu cerințele pe care tinerii le vor întâlni ulterior la locul de muncă, unde vor trebui să respecte programul, termenele și procedurile.

El subliniază că școala este o instituție de educație, nu un spațiu de divertisment și că trebuie să aibă reguli, obiective și responsabilități. „Și nu, disciplina nu este comunism. Respectul nu este opresiune. Uniforma nu este o ideologie. Iar autoritatea profesorului nu este un moft personal. Este o condiție elementară pentru ca școala să mai poată fi școală.”

Marinica

Despre autor Marinica Marinica scrie despre școala românească așa cum e: concursuri pentru directori, bani pierduți pe elev, școli închise de sărbători, directori care schimbă ceva în zece ani. Rubrica Educație, din perspectiva celor care o trăiesc zilnic. Toate articolele scrise de Marinica (18) →