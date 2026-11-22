G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Un incendiu devastator a izbucnit în plaja Nungwi, din nordul insulei Unguja, din arhipelagul Zanzibar, transformând în cenușă șase hoteluri turistice și distrugând peste 40 de magazine de suveniruri și artizanat. Evenimentul, care a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie 2026, în cursul după-amiezii, a început la hotelul Makofi și s-a extins rapid în alte unități de cazare din zonă. Turiștii, mulți dintre ei români, au fost evacuați de urgență, iar unii au fost văzuți fugind fără să mai apuce să se îmbrace, în timp ce flăcările înghițeau clădirile. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă s-au raportat răni ușoare pentru câțiva angajați.

Hoteluri turistice distruse, pagube uriașe

Printre hotelurile afectate se numără Nungwi Inn, Baobab Sandies Beach și Makofi Zanzibar, iar alte trei unități au fost grav afectate, însă nu au fost încă identificate. Flăcările au cuprins, de asemenea, patru restaurante și au afectat numeroase magazine de artizanat. Autoritățile locale nu au comunicat încă amploarea exactă a pagubelor, dar primele estimări sugerează că pagubele sunt însemnate, în special pentru sectorul turistic. Comisia pentru Turism din Zanzibar a anunțat, în urma evenimentului, că a îndemnat proprietarii hotelurilor din Nungwi să ia măsuri de siguranță pentru a proteja clădirile, personalul și oaspeții.

Un nou episod într-o regiune frecvent afectată de incendii

Acest incendiu nu este primul de acest gen în Zanzibar. În iulie 2023, o altă tragedie a cuprins hoteluri din zonele Paje și Nungwi, afectând unități precum Cristal Resort, Merak, Maisha Matam, Drifters și The Nest Boutique Resort. Nungwi, una dintre cele mai populare plaje din Zanzibar, este cunoscută pentru apusurile spectaculoase, apele cristaline și atmosfera relaxantă. În apropiere se află Centrul de Conservare a Țestoaselor Mnarani, un loc important pentru protejarea țestoaselor marine.

Zanzibar a devenit în ultimii ani una dintre cele mai căutate destinații exotice pentru români, mai ales în iarna. În primele opt luni ale anului 2026, 633.228 de turiști străini au vizitat arhipelagul, iar în ultimii ani, Zanzibarul a fost vizitat în medie de aproximativ 25.000 până la 30.000 de turiști români pe an. Peste 20 de investitori români dețin unități de cazare pe insulă, conform unor date din 2023.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (161) →