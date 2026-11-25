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Un sistem de stocare fotovoltaică poate păstra energie electrică chiar lângă locuință și funcționează zilnic, timp de ani. Capacitatea bateriei nu este singurul criteriu important la alegerea unui astfel de sistem. Temperatura celulelor, protecția electrică, construcția carcasei și comportamentul în cazul unei probleme sunt la fel de esențiale. Huawei LUNA2000-S1 abordează aceste aspecte prin cinci niveluri de protecție, care asigură siguranța și durabilitatea instalației.

Protecția la nivelul celulelor bateriei

Primul nivel de protecție începe chiar la nivelul celulelor bateriei. Huawei LUNA2000-S1 utilizează celule cu tehnologie LiFePO4, cunoscută pentru stabilitatea sa termică. Sistemul monitorizează parametri precum temperatura și tensiunea, folosind patru senzori pentru fiecare opt celule. Această abordare permite detectarea timpurie a valorilor anormale, asigurând o funcționare sigură chiar înainte ca problemele să apară.

Protecția electrică și structurii

Al doilea nivel se concentrează pe protecția electrică, care identifică situații precum supracurentul sau scurtcircuitul. Huawei a implementat o protecție în trei etape, de la protecția inteligentă la supracurent până la izolarea la nivelul sistemului. Carcasa are un grad de protecție IP66, fiind adaptată pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior, într-un interval de temperatură de -20°C la +55°C. Aceste caracteristici sunt esențiale pentru instalarea în spații tehnice sau la exterior, unde condițiile pot fi mai severe.

În plus, sistemul de management analizează permanent datele de la baterie și poate identifica abateri înainte ca acestea să se agraveze. Producătorul a implementat mecanisme de izolare activă, iar pentru utilizator, majoritatea acestor procese rămân invizibile. Sistemele de protecție trebuie să funcționeze automat, fără intervenția zilnică a proprietarului.

Siguranța în situații de urgență și certificări

Al cincilea nivel de protecție este dedicat situațiilor de urgență, cum ar fi cele termice severe. Huawei a implementat mecanisme pentru eliberarea controlată a presiunii și un sistem inteligent de stingere integrat. În iulie 2026, Huawei a anunțat că LUNA2000 S1 a obținut nivelul Prime, cel mai ridicat nivel al sistemului de certificare Safety Mark dezvoltat de TÜV Rheinland pentru stocarea rezidențială. Certificările includ UL 9540A:2025, IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056 și VDE-AR-E 2510-50.

Deși cele cinci niveluri de protecție sunt foarte importante, siguranța echipamentului nu poate fi desprinsă de instalarea corectă. Specialiștii Genway combină aceste protecții cu instalarea efectuată de personal specializat, conform standardelor în vigoare. Genway, cu 35 de ani de experiență și peste 14.200 de proiecte fotovoltaice realizate, asigură o instalație sigură și eficientă, fără surprize pentru utilizator.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (96) →