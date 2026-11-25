G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Înainte de Consiliul European din 26-27 noiembrie 2026, organizațiile reprezentative ale fermierilor din România au trimis o scrisoare deschisă autorităților, în care solicită cu fermitate ca România să nu accepte nicio propunere de diminuare a bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) pentru perioada 2028-2034. În același timp, ei cer stabilirea unui buget european dedicat agriculturii de cel puțin 433 de miliarde de euro. Această cerere este susținută de o serie de organizații reprezentative, printre care Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC), Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, Forumul Fermierilor Profesioniști și Procesatorilor din România (FAPPR) și Asociația Dialog și Reprezentare pentru Fermierii din Crișana-Banat.

Propunerea Comisiei Europene și reacțiile europene

În contextul negocierilor privind viitorul bugetului european, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a prezentat pe 21 noiembrie o propunere de buget care include reduceri suplimentare. Aceasta a fost deja criticată de Parlamentul European și de Franța. Co-raportorul Parlamentului European, Siegfried Mureșan, a declarat public că această propunere este inacceptabilă și nu poate sta la baza aprobării sale. În plus, Franța a criticat explicit această propunere, subliniind că nu se garantează sprijinul pentru venitul fermierilor. Decizia în Consiliul European se ia cu unanimitate, iar poziția României la masa de negocieri este esențială pentru viitorul sectorului agricol național.

În cadrul negocierilor, propunerea Comisiei Europene, menținută de Președinția irlandeză și de Consiliul UE, a redus deja cu 100 de miliarde de euro bugetul destinat „producției de hrană de către fermieri (subvenții și investiții) față de perioada 2021-2027”. Organizațiile agricole cer, astfel, României să susțină poziția Parlamentului European privind un buget PAC de minimum 433 de miliarde de euro (ajustat cu inflația), precum și finalizarea convergenței externe a plăților directe prin alocarea unor fonduri suplimentare.

Fermierii români și nevoia de echitate și sprijin

În scrisoarea deschisă, organizațiile reprezentative ale fermierilor subliniază că fermierii români concurează pe aceeași piață cu fermieri din statele vestice ale Uniunii Europene, dar primesc mult mai puțin pe hectar. Această discrepanță este considerată o problemă esențială. Convergența trebuie finanțată peste propunerea Comisiei, nu prin tăierea plăților altor state membre.

În plus, organizațiile solicită coordonarea poziției României cu statele care susțin menținerea unui buget agricol consistent, între care se numără Franța, Polonia și Italia. Mandatul transmis prin Ministerul Afacerilor Externe trebuie să reflecte această poziție. Totodată, reprezentanții fermierilor cer ca România să fie reprezentată la cel mai înalt nivel politic în toate reuniunile europene în care se decide viitorul PAC și să fie consultate organizațiile de fermieri înaintea fiecărei etape importante a negocierilor.

Politica Agricolă Comună nu este doar o subvenție, ci permite gestionarea responsabilă a peisajului rural și impunerea de standarde înalte de mediu. Ea ține în viață satul românesc, securitatea alimentară a țării și sute de mii de familii. O reducere a bugetului în această perioadă ar însemna mai puțini fermieri, mai multe importuri și o Românie mai vulnerabilă.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (35) →