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Un pompier de 44 de ani a fost lovit în cap de un cartuş în timp ce se afla într-un poligon de trageri din localitatea Orșova, din județul Mureș, într-un incident grav ce a atras atenția autorităților și a comunității. Potrivit unor surse, bărbatul a fost rănit în mod grav, iar starea sa este foarte gravă, fiind operat de urgență și internat la Terapie Intensivă, unde se luptă pentru viața lui. Evenimentul a avut loc în timpul unei sesiuni private de trageri, la care participa alături de mai mulți prieteni, într-un loc în care, conform regulilor, siguranța ar trebui să fie prioritară.

Incidentul tragic și măsurile luate după eveniment

Incidentul s-a produs vineri, într-un poligon de tragere din Orșova, aproape de Reghin. Pompierul, care se afla în timpul liber, a fost lovit în cap de o bucată de cartuş, care a ricoșat. Potrivit unor surse, acesta a fost transportat urgent la spital, unde a suferit o intervenție chirurgicală de urgență. După operație, bărbatul a fost transferat la Terapie Intensivă, unde se află sub supravegherea constantă a medicilor. Starea sa este gravă, iar următoarele zile vor decide dacă va supraviețui sau nu.

Autoritățile vor investiga exact cum s-a produs incidentul, în ce condiții se desfășurau tragerile și ce a provocat ricoșeul care l-a rănit atât de grav pe pompier.

Contextul și detaliile incidentului

Conform unor surse, pompierul de 44 de ani, în cadrul detașamentului din Târgu Mureș, se afla vineri în timpul liber la poligonul din localitatea Orșova. Acesta s-ar fi aflat acolo alături de mai mulți prieteni, participând la o sesiune de trageri private. Incidentul s-a produs într-un poligon de tragere din localitatea Orșova-Pădure, în comuna Gurghiu, de lângă Reghin, un loc unde se desfășoară frecvent activități de acest gen.

Deși poligonul a fost închis, ancheta va trebui să stabilească cu exactitate cum s-a produs incidentul, în ce condiții se desfășurau tragerile și ce a provocat ricoșeul care a lovit pompierul în cap.

În prezent, pompierul se află în stare gravă, iar medicii depun eforturi uriaşe pentru a-l salva. Incidentul a adus la lumină tensiuni legate de siguranța în astfel de locuri, unde regulile ar trebui să fie respectate cu strictețe, iar responsabilitatea se împarte între organizatori, participanți și autorități.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (165) →