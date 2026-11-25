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Într-un moment de tensiune globală, un episod deosebit de critic a avut loc în largul Mării Negre, la 20 august, când o dronă marină, încărcată cu explozibil, a fost detectată în apropierea platformei Neptun Deep, unul dintre cele mai importante proiecte de extragere a gazului din România. Fostul ministru al Apărării, Radu Miruță, a dezvăluit într-un podcast realizat de Spotmedia.ro că această situație a adus țara la marginea unui conflict militar cu Rusia, într-o zonă considerată de drept internațional ca fiind apele internaționale. Acest episod a pus România în fața unei decizii dramatice: să respecte o interdicție ilegală de zbor impusă de Kremlin sau să acționeze pentru protejarea vieții a 500 de oameni aflați în mijlocul mării.

Un moment istoric pentru România

În dimineața zilei de 20 august, o navă comercială a alertat autoritățile navale, anunțând că o dronă marină a fost observată în apropierea platformei Neptun Deep. Patru ore și jumătate mai târziu, populația a fost informată de Ministerul Apărării că două avioane F-16, aparținând forțelor aeriene române, au distrus drona. În acele ore, lucrătorii de pe platformă au trimis în timp real filmulețe realizate cu telefoanele mobile, în care se vedea drona aproape să se izbească de pilonii platformei. Drona putea să explodeze oricând, a explicat Radu Miruță, într-un interviu exclusiv. Situația era extrem de tensionată, iar responsabilii militari i-au spus fostului ministru că se aflau la limita legii, dar că nu exista altă opțiune decât să acționeze rapid.

Neptun Deep se află la 160 de kilometri de Portul Constanța, efectiv în mijlocul Mării Negre. O navă de salvare avea nevoie de patru ore pentru a ajunge acolo. Așa că a fost nevoie de luarea unei decizii rapide pentru rezolvarea crizei. Cei de pe platformă au încercat să îndepărteze drona de pe platformă cu ajutorul unui remocher, poziționat cu spatele la proiectil, care a turtit motorul și a produs valuri, astfel încât să țină drona la distanță. A fost o criză uriașă, a spus Radu Miruță, într-un moment în care România a fost la un pas de o confruntare cu Rusia.

Ordinul de distrugere a dronei marine a fost dat de ministrul Apărării, într-un moment în care fostul ministru a explicat că nu te poate judeca niciun tribunal internațional că ai luat o decizie care protejează viața oamenilor. Fostul ministru a subliniat că România nu a mai trimis avioane de vânătoare atât de adânc în largul Mării Negre din al Doilea Război Mondial, iar această acțiune a reprezentat un moment istoric pentru țară. Situația a fost una extrem de delicată, dar a fost luată decizia corectă, într-un moment în care viața a fost în pericol.

Sursa anonima

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