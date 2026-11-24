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Într-un moment crucial pentru sezonul de schi din Azuga, Primăria Azuga a dat startul înzăpezirii artificiale a pârtiilor Sorica și Cazacu. Deschiderea primelor tronsoane este estimată în jurul datei de 1 decembrie, iar pentru această realizare, echipa de lucru lucrează cu un ritm intens, folosind 12 tunuri de zăpadă. Primarul Adrian Purcaru a declarat marți, pentru Agerpres, că procesul de înzăpezire începe de la baza pârtiilor, atât la Sorica, cât și la Cazacu. Acest demers este firesc, mai ales că se urmărește deschiderea pârtiilor de începători în jurul datei de 1 decembrie.

Procesul de înzăpezire continuă cu determinare

Lucrările de înzăpezire au fost demarate în mod oficial, iar primarul a subliniat faptul că se lucrează în mod concomitent pe ambele pârtii. Vremea se anunță favorabilă pentru următoarele zile, cu temperaturi negative cel puțin pe timp de noapte. Această condiție este esențială pentru obținerea unei cantități adecvate de zăpadă artificială, necesară pentru deschiderea primelor tronsoane. Primarul a menționat că se lucrează în mod intens, pentru a atinge obiectivul de a deschide pârtiile de începători până la 1 decembrie.

Un sezon de schi care se anunță promițător

În contextul acesta, primele coborâri din acest sezon ar putea avea loc în jurul datei de 1 decembrie, dacă temperaturile vor permite producerea unei cantități suficiente de zăpadă artificială. Procesul de înzăpezire este un element crucial pentru deschiderea pârtiilor, iar Primăria Azuga pare să-și asume responsabilitatea pentru această miză. Deocamdată începem de la baza pârtiilor și la Cazacu și la Sorica, pentru că aşa este procesul firesc, pentru a putea deschide eventual pârtiile de începători în jur de 1 decembrie, a explicat primarul Adrian Purcaru.

Sursa anonima

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