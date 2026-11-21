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Primăria Capitalei a reamintit cetățenilor bucureșteni că doar sâmbătă, până la miezul nopții, mai pot completa chestionarul online privind reamenajarea bulevardelor Magheru și Bălcescu. Rezultatele consultării vor fi prezentate public, pe 5 decembrie, la ARCUB. Este o oportunitate unică pentru bucureșteni să exprime preferințele lor privind viitorul două dintre cele mai importante artere ale Capitalei, iar data expirării este fixată cu precizie.

O lună de la lansare, dar rămâne oportunitatea finală

Chestionarul a fost lansat în urmă cu exact o lună, împreună cu Ordinul Arhitecților din România, și a fost conceput pentru a colecta păreri din partea cetățenilor, dar și a profesioniștilor din domeniul arhitecturii. Așa cum a subliniat Primăria, timpul rămas este limitat, iar ultima zi de completare este sâmbătă, 21 noiembrie. Deși s-au trecut deja o lună de la lansare, și deși sunt încurajate participarea cetățenilor, se pare că nu toți au răspuns la întrebările formulate.

Conform declarațiilor oficiale, chestionarul durează maxim 10 minute, fiind conceput pentru a fi completat rapid, dar și pentru a oferi o imagine clară despre preferințele cetățenilor. Acesta este un pas important în proiectul de reamenajare a bulevardelor, un proces care vizează modernizarea infrastructurii și adaptarea acestora la nevoile actuale ale cetățenilor.

Rezultatele acestui chestionar vor fi prezentate public în 5 decembrie, la ARCUB, ceea ce înseamnă că participarea cetățenilor va avea un impact real asupra deciziilor finale. Așadar, fiecare răspuns are importanță, iar ultima ocazie de a contribui este sâmbătă, la ora 24:00.

Un proiect important, dar cu timp limitat

Bulevardul Magheru și Bălcescu reprezintă două dintre cele mai importante artere din centrul Capitalei, iar reamenajarea lor este un subiect de mare interes pentru cetățeni. Primăria a subliniat faptul că, prin acest chestionar, se încearcă să se creeze un consens între cetățeni și autorități, iar rezultatele vor fi prezentate într-un mod transparent.

Este o oportunitate unică, dar și o responsabilitate pentru cetățeni, deoarece deciziile finale vor fi influențate de părerea lor. Astfel, este esențial ca fiecare cetățean interesat să-și exprime opțiunea, chiar dacă este doar un minut înainte de expirare.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (156) →