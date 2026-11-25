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Decembrie 2026 este o lună plină de semnificație pentru credincioșii ortodocși, fiind marcată de sărbători importante, de continuarea Postului Nașterii Domnului și de pregătirile pentru Crăciun. În această perioadă, credincioșii se așteaptă să adune în calendarul lor zile de post, dezlegări și sărbători cu cruce roșie, printre care și cele dedicate sfinților români.

Detalii despre sărbători, post și dezlegări în decembrie 2026

Luna decembrie 2026 aduce cu sine 13 zile cu cruce roșie, dintre care unele sunt deosebit de importante pentru Biserica Ortodoxă. Printre ele se numără Sfântul Nicolae, Sfânta Filofteia, Sfântul Spiridon și Nașterea Domnului, sărbătorită pe 25 decembrie. În această perioadă, Postul Nașterii Domnului continuă până la Ajunul Crăciunului, adică 24 decembrie, iar în această perioadă sunt prevăzute mai multe zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn.

Printre cele mai cunoscute zile din calendar se numără Sfântul Nicolae, sărbătorit pe 6 decembrie, Sfânta Filofteia, pe 7 decembrie, Sfântul Spiridon, pe 12 decembrie, și Nașterea Domnului, pe 25 decembrie. În decembrie 2026 sunt marcate și sărbători dedicate unor sfinți români, cum ar fi Sfântul Daniil Sihastrul, Sfântul Dosoftei și Sfântul Petru Movilă.

Postul Crăciunului continuă până în Ajun, pe 24 decembrie, iar în această perioadă sunt prevăzute mai multe zile cu dezlegare la pește, vin și untdelemn. Potrivit calendarului bisericesc publicat de Basilica, acestea sunt: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie. În celelalte zile ale postului se respectă rânduiala specifică fiecărei zile. În general, marțea și joia există dezlegare la untdelemn și vin, în timp ce miercurea și vinerea sunt zile de post mai aspru. În ultimele zile înainte de Crăciun, postul devine mai strict.

24 decembrie, Ajunul Crăciunului, este ultima zi de post. În tradiția ortodoxă, aceasta este o zi de post aspru, cunoscută și ca zi de post negru. După sărbătoarea Nașterii Domnului, postul se încheie, iar în zilele următoare nu se mai ține post.

Calendarul ortodox pentru luna decembrie 2026 cuprinde următoarele sărbători și pomeniri:

1 decembrie, marți – Sfântul Proroc Naum și Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv. Este zi de post, cu dezlegare la vin și untdelemn.

2 decembrie, miercuri – Sfântul Cuvios Paisie și Sfântul Cuvios Cleopa de la Sihăstria, Sfântul Proroc Avacum și Sfânta Muceniță Miropia. Zi de post.

3 decembrie, joi – Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica. Dezlegare la vin și untdelemn.

4 decembrie, vineri – Sfânta Mare Muceniță Varvara. Zi de post.

5 decembrie, sâmbătă – Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit. Dezlegare la pește.

6 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni. Dezlegare la pește.

7 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș. Dezlegare la pește.

8 decembrie, marți – Sfântul Cuvios Patapie. Dezlegare la vin și untdelemn.

9 decembrie, miercuri – Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana și Sfânta Prorociță Ana. Zi de post.

10 decembrie, joi – Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Evgraf. Dezlegare la vin și untdelemn.

11 decembrie, vineri – Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul și Sfântul Luca cel Nou. Zi de post.

12 decembrie, sâmbătă – Sfântul Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni. Dezlegare la pește.

13 decembrie, duminică – Sfântul Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Dezlegare la pește.

14 decembrie, luni – Sfinții Mucenici Tirs, Calinic, Filimon și Apolonie. Zi de post.

15 decembrie, marți – Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Sfânta Muceniță Antia și Sfânta Suzana. Dezlegare la vin și untdelemn.

16 decembrie, miercuri – Sfântul Proroc Agheu. Zi de post.

17 decembrie, joi – Sfântul Proroc Daniel. Dezlegare la vin și untdelemn.

18 decembrie, vineri – Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. Zi de post.

19 decembrie, sâmbătă – Sfânta Cuvioasă Muceniță Evloghia de la Samurcășești și Sfânta Cuvioasă Aglaia. Dezlegare la pește.

20 decembrie, duminică – Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului și Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul. Dezlegare la pește.

21 decembrie, luni – Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia și Sfântul Mucenic Temistocle. Zi de post.

22 decembrie, marți – Sfântul Ierarh Petru Movilă. Zi de post.

23 decembrie, miercuri – Sfinții Zece Mucenici din Creta. Zi de post.

24 decembrie, joi – Ajunul Crăciunului, Post negru.

25 decembrie, vineri – Nașterea Domnului, Crăciunul. Nu se ține post.

26 decembrie, sâmbătă – Soborul Maicii Domnului. Nu se ține post.

27 decembrie, duminică – Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Nu se ține post.

28 decembrie, luni – Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia.

29 decembrie, marți – Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod.

30 decembrie, miercuri – Sfânta Muceniță Anisia.

31 decembrie, joi – Odovania praznicului Nașterii Domnului, Sfânta Cuvioasă Melania Romana.

Luna decembrie aduce mai multe zile în care își serbează onomastica persoanele care poartă numele sfinților pomeniți în calendar. Cea mai cunoscută sărbătoare onomastică este cea de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, își serbează atunci numele persoanele care se numesc Nicolae, Nicoleta, Nicu, Niculae, Niculiță și alte forme derivate.

Pe 25 decembrie, de Crăciun, își pot sărbători onomastica persoanele care poartă numele Cristian, Cristina, Cristiana, Cristinel, Emanuel sau Emanuela. Pe 27 decembrie, de Sfântul Ștefan, sunt sărbătoriți Ștefan, Ștefania, Ștefana, Ștefănel, Fane și Fănel.

Calendarul ortodox din decembrie 2026 se încheie cu Odovania praznicului Nașterii Domnului, pe 31 decembrie. Credincioșii intră astfel în noul an după perioada sărbătorilor de Crăciun, care începe cu Nașterea Domnului și continuă cu Soborul Maicii Domnului și Sfântul Ștefan.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (75) →