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Robert Pattinson, acum la vârsta de 40 de ani, este ales să devină următorul James Bond, confirmat oficial luni. Acest anunț a declanșat o valoare de emoții, curiozitate și, în același timp, întrebări: ce va aduce acest actor într-un rol atât de emblematic? De la „Twilight” la „The Batman”, Pattinson a parcurs o carieră variată, dar acum se pregătește să joace unul dintre cele mai cunoscute personaje din cinematografie.

De la Cedric Diggory la un idol al publicului feminin

Primul său rol important a fost în filmul „Harry Potter și Pocalul de Foc”, lansat în 2000, unde a interpretat personajul secundar Cedric Diggory. Deși nu era un rol principal, acesta a reușit să-l facă remarcat, iar succesul a urmat. Trei ani mai târziu, a primit un rol principal în primul dintre cele cinci filme din seria „Twilight”, alături de Kristen Stewart, în care cei doi au interpretat rolul unor îndrăgostiți sortiți unui destin tragic. Pattinson a obținut primul său rol important într-un film în urmă cu mai bine de două decenii, interpretându-l pe Cedric Diggory în filmul Harry Potter și Pocalul de Foc, lansat în 2005.

Bazate pe romanele populare ale Stephanie Meyer, filmele „Twilight” au generat peste 3 miliarde de dolari la nivel mondial până în 2012, transformându-l într-un adevărat idol al publicului feminin. Revista Time l-a inclus în 2010 în lista celor 100 de persoane care „au cea mai mare influență asupra lumii noastre”, afirmând că „nu am văzut nici măcar a zecea parte din ceea ce este capabil să facă pe ecran”.

O carieră diversificată, de la independență la blockbuster

După succesul din rândul publicului larg, Pattinson a început să exploreze alte tipuri de proiecte cinematografice, colaborând cu regizori apreciați ai cinematografiei independente. În 2012 a jucat în „Cosmopolis” al lui David Cronenberg, apoi în 2015 în „Queen of the Desert” al lui Werner Herzog, iar în 2019 în „The Lighthouse”, regizat de Robert Eggers.

Într-un interviu pentru Screen Daily, Pattinson a explicat că a acceptat rolul din „The Lighthouse” spunând: „Pur și simplu vreau să fac ceva neobișnuit.” În acea perioadă, a vorbit despre dificultatea de a face față fanilor săi, adesea adoratori, care țipau de entuziasm. „Deși face parte din meserie, am senzația că au fost plătiți să vină și să țipe la mine la ora 19:30”, a spus el. „Nu cred că nimic nu te poate pregăti pentru întâlnirea cu fanii. Nu știu de ce nu mă obișnuiesc cu asta, dar sunt complet copleșit de fiecare dată.”

Din nou la producții cu bugete mari: „The Batman” și viitorul lui

În anul următor, însă, a revenit în zona marilor producții de studio, alături de regizorul Christopher Nolan în thrillerul SF „Tenet”, iar apoi, din nou, în 2022, cu „The Batman”, regizat de Matt Reeves și în care au mai jucat Zoe Kravitz și Paul Dano. Într-un interviu pentru Screen Daily, a explicat că a revenit la filmele cu bugete mari spunând: „Cred că încercam să fac exact opusul a ceea ce făcusem până atunci. Am început să mă gândesc: „Chiar îmi doresc să fac ceva de anvergură”.”

„The Batman” a primit, în general, cronici pozitive, contribuind la recâștigarea popularității lui Pattinson în rândul unui public mai larg și mai divers. Până în 2025, când a fost pe covorul roșu la premiera comediei negre SF „Mickey 17”, regizată de Bong Joon Ho, actorul a declarat că i se pare „destul de ciudat” faptul că baza sa de fani era acum alcătuită în principal din bărbați. „Sunt o mulțime de bărbați, ceea ce este ceva nou pentru mine!”, le-a declarat jurnaliștilor de la Associated Press.

Pattinson a jucat cel mai recent în filmul „Odiseea” al lui Christopher Nolan și urmează să apară și în „Dune: Part Three” al lui Denis Villeneuve, programat pentru lansare în cinematografe pe 18 decembrie. Alegerea lui Pattinson pentru rolul de James Bond este considerată o surpriză, numele său apărând printre favoriți abia pe ultima sută de metri după ani de speculații privind actorul care va prelua rolul de la Daniel Craig.

Robert Pattinson, de la „Twilight” la „The Batman” și acum la James Bond – ce va urma?

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (95) →