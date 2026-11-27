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Un nou tratament experimental pentru cancerul de piele, cunoscut sub denumirea de anzu-cel, ar putea reprezenta o speranță majoră pentru pacienții cu melanom avansat care nu răspund la tratamentele tradiționale. Acesta face parte dintr-un studiu mondial, în care participă pacienți din Marea Britanie, care evaluează eficacitatea acestei terapii celulare în combaterea melanomului cutanat. Potrivit datelor din sursă, aproximativ două treimi dintre persoanele diagnosticate cu melanom avansat nu beneficiază de tratamentele actuale de imunoterapie.

Cum funcționează terapia celulară anzu-cel?

Terapia anzu-cel se bazează pe prelevarea celulelor T, componente ale sistemului imunitar, de la pacienți, urmate de „reprogramarea” acestora într-un laborator. Scopul acestei proceduri este de a le transforma în celule capabile să recunoască și să atace o moleculă specifică prezentă în melanomul cutanat, cunoscută sub denumirea de PRAME. Această moleculă este prezentă în aproximativ 95% dintre pacienții cu melanom cutanat, dar are o expresie limitată în majoritatea țesuturilor sănătoase, ceea ce face ca terapia să fie mai specifică și mai puțin agresivă față de restul corpului.

Șanse crescute de supraviețuire pentru pacienții cu melanom avansat

Conform declarațiilor medicului Yin Wu, specialist oncolog, datele preliminare ale studiului arată o eficacitate semnificativă. În prezent, un pacient care eșuează la terapia imună de primă linie are o șansă de aproximativ 10% de supraviețuire pe termen lung. Cu toate acestea, datele inițiale arată că între 50% și 60% dintre pacienții care participă la studiu vor răspunde la terapia anzu-cel, iar mulți dintre ei vor răspunde timp de mai multe luni sau chiar ani. Wu a precizat că „aproape 100% dintre celulele care se întorc în organism au fost reprogramate pentru a viza direct tumora, motiv pentru care este cu adevărat eficient.”

În contextul în care, potrivit sursei, „când ajungi acolo, este practic o condamnare la moarte”, această nouă abordare reprezintă un pas important în direcția unor tratamente mai eficiente și mai personalizate pentru pacienții cu melanom avansat.

Sursa anonima

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