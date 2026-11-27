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Brașovul se transformă într-un centru de atracție pentru tehnologia din viitor, în perioada 20–22 noiembrie, când se desfășoară Brașov Energy Forum, un eveniment dedicat energiei regenerabile, soluțiilor de eficientizare a consumului și tehnologiilor energetice moderne. Evenimentul, găzduit la CATTIA, atrage companii, specialiști și profesioniști din domeniul energiei, care se adună pentru a prezenta cele mai inovatoare echipamente și soluții. Printre participanți se numără Meconect, distribuitorul oficial Anker în România și regiunea Balcanilor, care își prezintă gama de soluții Anker SOLIX pentru stocarea energiei, soluții care acoperă nevoi diverse, de la locuințe până la proiecte profesionale. Redactorii Transilvania 365 au vizitat standul companiei și au stat de vorbă cu David Eftinca, portfolio manager, care le-a prezentat mai multe dintre echipamente.

Soluții Anker SOLIX pentru orice nevoie de energie

Portofoliul Anker SOLIX cuprinde o gamă largă de soluții de stocare a energiei, adaptate atât pentru utilizare personală, cât și pentru proiecte profesionale. Printre cele prezentate se numără baterii portabile pentru laptopuri, unele capabile să încarce simultan până la patru dispozitive, ideale pentru persoanele în deplasare. Există și soluții pentru rulote, unde energia poate fi stocată și utilizată în mod independent, dar și soluții destinate apartamentelor, caselor și clădirilor, oferind o autonomie energetică semnificativă.

Panouri fotovoltaice portabile și suport tehnic de la Meconect

În cadrul evenimentului, vizitatorii pot descoperi și panouri fotovoltaice portabile, concepute pentru a capta energie solară în diverse condiții de utilizare. Aceste panouri sunt ideale pentru utilizări temporare, în camping, turism sau evenimente exterioare, dar pot fi integrate și în soluții de stocare pentru locuințe. Meconect, ca distribuitor oficial Anker, oferă suport tehnic și asigură furnizarea soluțiilor de la Brașov, fiind prezent în mod activ la eveniment, unde reprezentanții companiei oferă informații detaliate despre echipamente și posibilitățile de utilizare a acestora.

Brașov Energy Forum reunește companii, specialiști, instalatori și persoane interesate de energia regenerabilă, oferind un cadru ideal pentru prezentări, demonstrații și discuții directe între furnizori și potențiali beneficiari. Temele abordate includ sistemele fotovoltaice, bateriile de stocare, eficiența energetică și independența energetică. Cei interesați pot vizita evenimentul la CATTIA Brașov, strada Institutului nr. 35, între orele 09:00 și 17:00, vineri și sâmbătă, 20–21 noiembrie, iar duminică, 22 noiembrie, între orele 09:00 și 15:00.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (101) →