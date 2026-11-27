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În timpul Postului Crăciunului, mulți români caută rețete delicioase, ușor de preparat și, mai ales, compatibile cu regimul alimentar. Negresa de post cu gem de prune și apă minerală este o alegere ideală pentru cei care doresc un desert gustos, dar fără ouă, lapte sau unt. Această prăjitură este pufoasă, fragedă și aromată, iar secretul texturii sale constă în combinația de gem de prune și apă minerală carbogazoasă, care oferă blatului umiditate și un aspect apetisant.

Cum se prepară negresa de post cu gem de prune și apă minerală

Pentru a obține aproximativ 15 porții, vei avea nevoie de o serie de ingrediente accesibile. Primul pas este pregătirea ingredientelor și încălzirea cuptorului la 175 de grade Celsius. Dacă folosești un cuptor electric, selectează funcția de încălzire sus-jos, fără ventilație.

Într-un bol mare, amestecă făina cu pudra de cacao, praful de copt și sarea. Separat, pune apa minerală carbogazoasă, zahărul, uleiul și gemul de prune. Adaugă esența de rom și vanilia, apoi amestecă până când ingredientele se omogenizează.

Încorporează treptat ingredientele uscate în compoziția lichidă și amestecă ușor, până când obții un aluat omogen. Evită amestecarea excesivă, pentru ca negresa să își păstreze textura fragedă. Dacă preferi deserturile cu o notă crocantă, poți adăuga în compoziție nucă mărunțită sau alune.

Toarnă aluatul într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și nivelează ușor suprafața. Introdu tava în cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius și lasă prăjitura să se coacă până când trece testul scobitorii. Timpul de coacere poate varia în funcție de dimensiunea tăvii și de cuptor.

După coacere, scoate negresa din cuptor și las-o să se răcească înainte de a adăuga glazura.

Pentru glazură, amestecă zahărul pudră cu pudra de cacao într-un bol. Adaugă treptat cele 5-6 linguri de apă fierbinte și omogenizează până când obții o compoziție fină, fără cocoloașe.

La final, încorporează esența de rom și, dacă dorești o glazură mai lucioasă, adaugă o lingură de ulei. Întinde glazura uniform peste prăjitura complet răcită și las-o să se întărească înainte de porționare.

În ceea ce privește recomandările pentru un rezultat cât mai bun, este important să folosești apă minerală carbogazoasă proaspăt deschisă, pentru a beneficia de efectul bulelor de dioxid de carbon. Alege un gem de prune bine legat, care să ofere compoziției consistența potrivită. Nu amesteca excesiv aluatul după ce ai încorporat făina. Adaugă nucă mărunțită pentru un plus de aromă și textură. Lasă prăjitura să se răcească înainte de glazurare, pentru ca aceasta să se așeze uniform.

În această perioadă a anului, mulți oameni caută rețete care să le ofere satisfacție gustativă, dar și să respecte regimul de post. Negresa de post cu gem de prune și apă minerală este o rețetă care poate transforma orice masă într-o experiență memorabilă. De ce nu încerci și tu?

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (80) →