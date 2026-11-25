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Statele Unite le recomandă cetățenilor americani aflați în Iran să părăsească imediat țara și îi avertizează pe cei din Orientul Mijlociu să manifeste prudență sporită, pe fondul riscului unei escaladări rapide a conflictului. Alerta de securitate a fost emisă de Ambasada virtuală a SUA în Iran.

Atacuri din Bahrain și Yemen, în contextul tensiunilor crescute

Avertismentul vine după ce Iranul a atacat, sâmbătă, obiective americane din Bahrain și Kuweit. În Bahrain, atacurile au provocat un incendiu la o instalație industrială civilă și au rănit două persoane. Totodată, rebelii houthi din Yemen au lovit marți o clădire din districtul financiar al capitalei saudite, Riad. În urma atacului, 11 persoane au fost rănite.

Autoritățile americane le recomandă cetățenilor să urmărească permanent informațiile privind activitatea aeroporturilor și a companiilor aeriene și să se pregătească pentru eventuale anulări de zboruri sau închideri ale spațiului aerian. De asemenea, Washingtonul avertizează că regulile de traversare a frontierelor Iranului, precum și condițiile de intrare în țările de destinație, s-ar putea modifica într-un interval foarte scurt. Cetățenii sunt îndemnați să ia în calcul aceste riscuri atunci când își planifică deplasările.

Americanii sunt sfătuiți să evite manifestațiile, adunările numeroase și zonele în care există o prezență sporită a forțelor de ordine. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea locurilor asociate intereselor Statelor Unite. În cazul unor atacuri aeriene, cetățenii trebuie să se îndepărteze de ferestre și uși, să își mențină telefoanele încărcate și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Relații diplomatice întrerupte de 1980

Statele Unite și Iranul nu mai au relații diplomatice din 1980. În lipsa unei ambasade americane la Teheran, interesele Washingtonului în Iran sunt reprezentate prin intermediul ambasadei Elveției.

În contextul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, avertizările emise de autoritățile americane sunt o măsură preventivă extrem de importantă, având în vedere riscul imediat de atacuri și deplasări bruste ale frontierelor.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (174) →